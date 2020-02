Bravo Fischer!: "Las nuevas generaciones tienen mucho que enseñarnos"

Madrid, 28 feb (EFE).- Bravo Fisher!, el proyecto musical de Guillermo Galguera, regresa con un nuevo disco luminoso y liberadoramente pop que es una declaración de amor en diez estadios, no solo del tipo sentimental, sino también a la familia, a la música, a uno mismo y hasta al reguetón.

"Las nuevas generaciones tienen mucho que enseñarnos", opina el músico vallisoletano en una charla con Efe, convencido de que "no siempre lo anterior es lo mejor", como promulga en uno de los cortes de su reciente trabajo, en el que hermana a Cecilio G, Rosalía o Nathy Peluso con la generación de músicos a la que él pertenece, la del "indie viejuno que gusta de Los Planetas o La Bien Querida".

Precisamente esta artista es una de las invitadas de lujo de su cuarto álbum de estudio, "Amor" (Musiteca), que llega solo unos meses después del EP "Como Habíamos Planeado" (2019) y cambia sustancialmente el discurso en torno al sentimiento que le da título.

Si aquel trabajo concluía con la pregunta "¿Acaso no estamos mejor solos?", su nuevo álbum presume de final feliz, puede que por la época en la que fue compuesto, en pleno verano, puede que porque su autor se declara en racha compositiva.

"Creo que efectivamente estoy en una época de componer más. Todo este disco surgió el pasado julio, sin maquetas previas", cuenta sobre un proceso muy rápido del que surgieron inicialmente 20 temas, reducidos finalmente a 10 para prescindir de todo relleno.

Curiosamente, ninguno de ellos surgió esta vez en inglés, idioma que abundaba en sus primeras entregas. "Supongo que el tiempo ha hecho que me vaya sintiendo cada vez más cómodo con el castellano", alega Galguera, que también se topó sin proponérselo con un álbum lleno de colaboraciones.

"Me honra mucho que por ejemplo La Bien Querida haya querido colaborar conmigo, pero si me tengo que quedar con algún dúo, lo hago con el de Fatal Tiger, 'Laberinto', porque es la canción con las que más me identifico", confiesa.

En su estilo, vuelve a mostrar un pop más accesible que en el experimental "Solos" (2016) y con una vibración "más up tempo", como deja constancia el título inaugural, "Proyectil", junto a la cantante de Las Chillers y Monterrosa, Rocío Sáiz.

"Ya investigué lo suficiente en anteriores referencias y ahora lo que me apetece es algo que me salga de manera más natural, sin forzar", explica el músico. Y cuando Galguera se pone a componer así, "lo más natural que sale es pop".

Su vida personal vuelve a ser el sustrato del que se nutren sus canciones, con alguna salvedad, como un tema en el que canta "Esta vez gana la izquierda, eso dicen las encuestas".

"Quizás es la menos representativa del álbum por ser la menos autobiográfica, pero cuando la estaba haciendo se hablaba mucho de las encuestas y me hizo gracia componer algo así, sobre alguien que se va de retiro espiritual y a quien le cuento cómo va el mundo", explica.

La ilustradora Alba Deliz pone imágenes a sus sencillos y a la portada del álbum, que en un marcado tono azul da vida a la leyenda japonesa del hilo rojo que nos une de por vida a varias personas, aunque aparentemente perdamos el contacto con ellas.

El día 6 de marzo iniciará en la sala RockVille de Madrid la gira de presentación del álbum, en la que interpretará todas las canciones de "Amor" intercaladas con temas de anteriores álbumes y en la que contará con un músico más al bajo orgánico hasta conformar un cuarteto como banda.

Javier Herrero.