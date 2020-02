Coronavirus: 33 casos positivos y cientos de personas en vigilancia activa

Madrid, 28 feb (EFE).- Sanidad ha confirmado este viernes que hay 32 casos positivos de coronavirus en España, a los que se suma uno más sobre el que ha informado la consejería de Sanidad Valenciana, mientras seguimos en el escenario 1 o de contención y cientos de personas están en vigilancia activa en Canarias y Segovia.

Los casos confirmados están repartidos de la siguiente forma: nueve en la Comunidad Valenciana, seis en Andalucía, seis en Canarias, cinco en Madrid, tres en Cataluña, dos en Castilla y León, uno en Aragón y uno en Baleares.

El último caso que ha dado positivo de coronavirus es en la Comunidad Valenciana aunque permanece en su domicilio, donde está siendo atendido y se le está realizando un seguimiento.

Se trata de un hombre que viajó a Milán y estuvo en contacto con el periodista que permanece ingresado en el Hospital Clínico de Valencia, y se ha decidido que siga el tratamiento en su casa por tener una "sintomatología leve".

Además de estos pacientes que han dado positivo, en España cientos de personas están guardando cuarentena por haber tenido contactos estrechos con casos con sintomatología o un contacto casual o aquellos que desarrollan síntomas.

Es el caso de los cerca de 700 clientes de un hotel del sur de Tenerife, sobre los que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha especificado este viernes que se pueden dividir en dos grupos: el de 130 personas que llegó al hotel cuando los casos positivos ya estaban aislados en el hospital, y que saldrán a lo largo del día del establecimiento hotelero.

Simón no ha aportado más datos sobre ese grupo de 130 turistas porque serán las autoridades canarias quienes lleven el tema.

Y las otras 500 personas que permanecen en el hotel han podido tener un contacto casual o no y, de acuerdo a los protocolos, se les tiene que hacer un seguimiento activo, aunque no tienen que estar confinados.

El problema es que son turistas que no tienen residencia en España y, por ello, ha especificado Simón, hay que establecer los mecanismos para que puedan volver a sus países. Se trata de una negociación "complicada" ya que intervienen varios departamentos ministeriales, españoles y del país de origen, empresas privadas y otros mediadores, ha dicho Simón.

Por otra parte, este viernes se ha puesto en marcha el protocolo de vigilancia activa en relación con unas 150 personas que forman parte del círculo de contactos del joven italiano que ayer dio positivo en Segovia, uno de los dos casos confirmados en Castilla y León -el otro se sitúa en Valladolid-.

El jefe del Servicio Territorial de Sanidad en Segovia, César Montarelo, ha informado este viernes sobre la activación de este protocolo ante la residencia en la que se alojaba el joven, The Factory, ubicada en las proximidades de la universidad en la que estudiaba, la IE University.

Este protocolo consiste en solicitar una lista de contactos del afectado a la universidad donde estudiaba y la residencia en la que vivía, para pedirles a estas personas que se toman la temperatura dos veces por día e informen de si presentan algún síntoma en los próximos 14 días.

El joven afectado, de 18 años y nacionalidad italiana, con síntomas leves y que evoluciona "bien", estuvo en Milán del 21 al 23 de febrero.

Llegó a Segovia el domingo y permaneció en la residencia de estudiantes en la que vive, fue a una clase y no presentó síntomas hasta el martes por la noche, por lo que el miércoles acudió al centro sanitario y fue trasladado al Hospital.

Todos los pacientes infectados en España se encuentran en "buenas condiciones", incluido el más grave, un hombre de 77 años en Madrid que dentro de la gravedad "evoluciona bien", según ha explicado el director Fernando Simón, tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento del Coronavirus, que ha presidido el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Simón ha subrayado que se mantienen las medidas de contención que hasta ahora está aplicando y seguimos, por tanto, en el escenario 1 de propagación del coronavirus.

"No se está planteando hacer ninguna recomendación nueva, vamos a hacer un seguimiento muy estrecho y valorar las opciones de actuación en caso de que cambiara el escenario; si se necesita cambiar en dos horas, se hará, dos días o en dos semanas, si no, no se hará", ha aseverado Simón.

Sobre una posible suspensión de actos como Las Fallas o partidos de fútbol, ha dicho que en el actual escenario no se ha planteado esa suspensión, aunque se decidirá en su momento.

"Si en Italia los partidos se hacen a puerta cerrada no tendría sentido que vinieran miles de aficionados a España", ha dicho Simón.

Según explicó Simón estos días, el escenario 1 es el denominado de contención, porque no existe una transmisión comunitaria descontrolada. Tampoco se han producido entradas masivas de casos importados que pudieran implicar una infección alta en nuestro país.

El escenario 2 es el de mitigación, que implica entradas masivas de casos y transmisión a grupos localizados.

El escenario 3 únicamente se aplicaría si se supera la capacidad de control por parte de las autoridades sanitarias y hay cadenas de transmisión local en varios puntos del país.

El cambio de escenario, ha destacado este viernes Simón, solo se haría para zonas concretas, no de forma "generalizada".

El portavoz de Sanidad ha reiterado que ante cualquier sospecha de contagio se llame al teléfono 112 en lugar de acudir al ambulatorio o Centro de Salud.

"Los casos que tenemos nuevos son importados y aunque el volumen es mayor de notificaciones", se mantiene solo tres casos de personas que se han contagiado en España y de las que se hace una investigación exhaustiva, dos de Madrid y un paciente de Sevilla.

Por otra parte, este viernes se ha conocido que las grandes empresas españolas trabajan ya en sus propios protocolos de actuación ante la llegada del coronavirus a España, que incluyen la restricción al máximo de los viajes al extranjero, especialmente a los países más afectados, y la difusión entre sus trabajadores de recomendaciones de prevención.