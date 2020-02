Simeone: "Oblak va a jugar"

Majadahonda (Madrid), 29 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó este sábado que el portero Jan Oblak, con un proceso gripal desde el viernes, "va a jugar" ante el Espanyol, en un duelo "con necesidades extremas" para ambos y que prevé "intenso, duro y con mucho contacto en la mitad del campo".

El guardameta esloveno no se entrenó el viernes y sólo lo hizo durante los primeros 15 minutos de la sesión matutina de este sábado, en la víspera del choque en el RCDE Stadium. "Oblak sí va a jugar mañana", ratificó, rotundo, el técnico argentino, que sólo tiene la baja de Thomas Lemar a causa de una lesión muscular.

"Nos enfrentamos a un rival que desde la llegada del entrenador (Abelardo) ha reaccionado muy bien, sobre todo desde el juego, la presión, la intensidad y lo que te transmite el Espanyol en el campo. Ha estado siempre cerca de ganar casi todos los partidos, aún quedándose con menos jugadores, caso de Sevilla o del Valladolid", expresó del rival, último en la clasificación, que le aguarda al bloque rojiblanco, que defiende la tercera plaza.

"Será un partido duro, con una necesidad extrema de parte de ellos y nuestra también porque los dos peleamos por diferentes cosas, pero importantes para las dos partes. Y cuando llega esta etapa de la temporada, ya las necesidades son muy grandes para los dos equipos", abundó el técnico después del entrenamiento matutino.

"Me imagino un partido intenso, duro, con mucho contacto en la mitad del campo y los detalles generarán llevar el partido para un lado o para el otro", abundó Simeone, que no mira al clásico entre el Real Madrid y el Barcelona: "No lo visualizó porque estamos pensando solamente en el Espanyol y en lo que nos ocupa a nosotros en la Liga y los puntos que necesitamos tener".

En el once se prevé la irrupción del belga Yannick Carrasco, por primera vez desde su vuelta al club rojiblanco a finales del pasado enero. No está disponible Lemar, baja por lesión. Víctor Machín, 'Vitolo', es la otra opción para la banda izquierda en el RCDE Stadium. De las cualidades y las características de cada uno hizo un detallado repaso el entrenador.

"Lemar es el que normalmente entiende más las cosas como centrocampista. Entiende mejor el posicionamiento. Más allá de que no ha podido responder en la parte ofensiva con todo su juego, sí nos da un equilibrio en la cancha. Es muy equilibrado con los compañeros que normalmente pueden jugar en torno a él", declaró del francés.

"Víctor es más ofensivo, con un ritmo más pausado, con una creatividad y una visión de juego en el final de jugada muy buena, sobre todo en el último pase, pero con menos ritmo en esa parte del lugar del campo", valoró sobre el extremo canario.

"Y Carrasco un poco es el intermedio de los dos. Tiene más velocidad, más profundidad, está incorporando nuevamente todo lo que había dejado cuando estuvo con nosotros, que era su trabajo en la parte defensiva en ese lugar, y tiene gol. Esperemos que ese gol y ese golpeo nos dé algunas soluciones ofensivas", afirmó del belga.

"Está claro que Carrasco mañana podría empezar. Estamos viendo si es él o Vitolo", introdujo la duda Simeone, que ha probado en las últimas tres sesiones, incluida este viernes, con Carrasco. El resto del probable once está formado por Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Renan Lodi; Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Thomas Partey; Ángel Correa y Álvaro Morata.

"Siempre hemos dicho que tenemos cuatro centrales muy buenos, muy fuertes y cuando le ha tocado indistintamente jugar a cada uno han rendido en un gran nivel. La continuidad que están teniendo Savic y Felipe nos está dando seguridades y Hermoso y Giménez están entrenando con mucho entusiasmo para competir y tener oportunidades para jugar", expuso sobre la línea central de la retaguardia.

Luego habló del ataque y de las diferentes opciones de las que dispone. Del primero al que se refirió fue Diego Costa, que aún no será titular en el RCDE Stadium después de tres meses fuera por la operación de la hernia discal cervical a la que fue sometido el pasado 21 de noviembre.

"Costa ha estado bastante tiempo fuera, pero cuando aparece transmite energía, ilusión, fuerza... Y Morata todo lo que nos ha dado siempre. Joao ha estado bastante tiempo fuera, está volviendo y necesitamos que tome más ritmo de juego para poder darnos más soluciones ofensivas, porque tiene un talento que es indiscutible. Y Correa nos da pasión, gol, trabajo, equilibrio y ganas de jugar primero para el equipo. Y esa parte es muy importante en un futbolista", añadió. Este domingo, en el once: Morata-Correa.