Feminismo, la última en el OT de las polémicas

Madrid, 3 mar (EFE).- La polémica vuelve a Operación Triunfo tras la emisión en directo de una charla sobre feminismo impartida por Anna Pacheco en la que la periodista lanzaba alegatos políticos en contra del "feminismo liberal" de Ciudadanos y aprovechaba para definir a la extrema derecha como "el mal".

Una semana más, OT vuelve a la palestra y no precisamente por una cuestión musical. Si en la gala anterior se coló el alegato protaurino de la cantante Estrella Morente, el cual incendió las redes, esta semana la polémica viene de la mano de un alegato político vertido por la periodista Anna Pacheco, presentada como "experta en temas de género y clase".

En el marco de lo que Noemí Galera presentaba a los concursantes como "La semana del 8M", la Academia, además de preparar una gala con canciones con "temática feminista", recibiría a lo largo de la semana visitas de algunas personalidades para hablar del papel de la mujer en diferentes ámbitos y contextos.

Sin embargo, lo que Galera y el equipo de OT no esperaban es que ya desde la primera charla, en este caso impartida por la periodista Anna Pacheco en la tarde del lunes, volviera a surgir la polémica.

La periodista comenzaba la charla ofreciendo su visión del feminismo así como condenando comentarios machistas que, aún hoy, se siguen teniendo que escuchar tanto en televisión como en la calle.

"El feminismo es un movimiento que persigue la igualdad, no la supremacía de las mujeres frente a los hombres", valoraba Pacheco, cuyo discurso, no obstante, comenzó rápidamente a adquirir tintes de proclama política dirigidos a determinados partidos.

"Tenemos que aspirar a un feminismo anticapitalista porque es el feminismo que puede cambiar la lógica y hacer que el mundo funcione de otra manera", exponía Pacheco ante los concursantes.

Y añadía: "Me hace mucha gracia el feminismo liberal de partidos como Ciudadanos o Ana Botín. A mí no me interesa nada un feminismo que habla de que todas acabemos siendo empresarias y, para que eso ocurra, vayas a estar explotando a mujeres que cuiden a los niños para que otras sean directivas. Ese feminismo liberal es un desastre y solo va a acrecentar las desigualdades".

La respuesta por parte de políticos vinculados a Ciudadanos no se hizo esperar y tanto Albert Rivera, expresidente del partido, como Inés Arrimadas, actual candidata a la presidencia del mismo, condenaron las palabras de Pacheco a través de Twitter.

"Como ciudadano no quiero pagar una televisión pública si se convierte en un aparato sectario al servicio de una ideología. Ya tenemos bastante con TV3. Si no consiguen respetar a todos los españoles, que se la paguen ellos, no con nuestros impuestos", apuntaba Albert Rivera.

Por su parte, Arrimadas dirigía su "ataque" directamente al Partido Socialista: "Para esto quiere Sánchez hacer de TVE una "telePSOE". Intolerable que la tv pública haga propaganda sectaria contra un partido político. En nombre de los 1,6 millones de votantes de Ciudadanos pido a RTVE una disculpa y una rectificación inmediatas".

Por otro lado, Pacheco también tuvo tiempo para dedicarle unas palabras a la extrema derecha, a la que definió como "el mal" cuando trataba de explicar el origen del término "feminazi": "Se la inventa un locutor de Estados Unidos de extrema derecha, o sea, el mal. La palabra se queda incrustada y llega hasta aquí".

Siguiendo esa misma línea, la periodista centró el foco en Vox, cuyos integrantes tampoco tardaron en poner el grito en el cielo tras hacerse eco de las palabras de Pacheco.

"Ese odio está muy presente en los partidos de la extrema derecha como Vox, que hablan de la ideología de género, otra invención absoluta. A Lesbos llegan refugiados y los fascistas no les dejan pasar. A las mujeres les gritan 'zorras, dejad de pasar, folláis como conejos'. La misoginia se cuela en estos discursos de odio", explicaba Pacheco.

Era, en esta ocasión, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, quien pedía explicaciones a través de Twitter: "No hay adoctrinamiento en las aulas. No hay adoctrinamiento en la televisión pública. @rtve presta un servicio de calidad. Podemos no domina @rtve. El feminismo radical no existe. El feminismo está a favor de los derechos de todas las mujeres. Y este vídeo es pura casualidad".

No han sido las palabras de Pacheco, sin embargo, las únicas que han incendiado las redes en estos días. Un video antiguo de Natalia Jiménez, miembro del jurado de OT, se ha convertido en viral al ofrecer la cantante una visión del feminismo que muchos han condenado.

"Yo no me considero feminista porque creo que cualquier cosa en extremo es mala. Siempre. Todo lo que acaba en -ista, malo", exponía la cantante española.