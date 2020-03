Aznar dice que España no puede explicarse "sin América"

Guatemala, 3 mar (EFE).- El expresidente del Gobierno español José María Aznar aseguró este martes en Guatemala que su país es una nación "de inmigrantes" y valoró además la relevancia del continente americano para los españoles.

"Yo siempre digo que España sin Iberoamérica, sin América, no se puede explicar. Y que, por tanto, al no poder explicar a mi país sin América, difícilmente me podría explicar a mí mismo sin América", dijo Aznar durante una visita a un hospital privado impulsado por la Beneficiencia española en Ciudad de Guatemala.

Aznar, que gobernó entre 1996 y 2004, está en Guatemala para participar en un foro sobre la integración centroamericana organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo, que preside el magnate guatemalteco Dionisio Gutiérrez, y que tiene como invitados centrales a los mandatarios de la región y a una decena de ex jefes de Estado iberoamericanos.

"Debe recordarse siempre que hemos sido y somos un país de inmigrantes", aseveró.

"Hemos emigrado a muchas partes del mundo por necesidad" y también "hemos sido capaces de recibir a muchos millones de personas de distintas partes del mundo también ejerciendo nuestra correspondiente solidaridad", agregó.

Las palabras de Aznar se registraron durante su intervención este martes en el acto de inauguración de dos nuevas salas de atención en el hospital privado El Pilar, específicamente las áreas de Oncología y Unidad de la Mujer.

Aznar hizo un recorrido por el nosocomio, fundado por la Beneficiencia española en Guatemala, y elogió las nuevas instalaciones, además de los esfuerzos de la caridad del país ibérico.

"Quiero destacar el ejemplo de extraordinaria solidaridad de las asociaciones de beneficiencia en muchos países y en este caso, en Guatemala, la Asociación de Beneficiencia Española ha hecho una tarea extraordinaria", puntualizó el expresidente de Gobierno.

"Yo cuando veo el trabajo que han hecho las instituciones españolas, especialmente en Hispanoamérica, es una cosa que realmente me admira", señaló Aznar, quien también se refirió a la integración centroamericana, tema principal del foro al que asistirá este miércoles.

"Valoramos lo que significa el empuje o el intento de los proceso de integración centroamericana, a lo que también hemos venido estos días a Guatemala", sostuvo el exgobernante, quien considera que el mundo "no está viviendo una época de cambios, sino un cambio de épocas, que es distinto".