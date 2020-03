"Redeiras", un oficio "infravalorado" en peligro de desaparición

Sanxenxo (Pontevedra), 4 mar (EFE).- Catalina González se crió "en medio de las redes". Por eso lucha con tanto empeño por visibilizar el oficio de "redeira", un trabajo "infravalorado" y realizado en su mayoría por mujeres, que en la actualidad "se está perdiendo" y que ella considera "muy creativo".

"Si no hay quién arregle las redes, los barcos no pueden salir a faenar", explica González (Portonovo, Pontevedra, 1975) en una entrevista con Efe, en la que asegura que cuando se habla de los problemas del sector del mar, las redeiras siempre son las últimas a las que se tiene en cuenta.

González cuenta que en el pasado, cuando los marineros llegaban al puerto y depositaban las redes, éstas "parecía que se arreglaban solas", algo que tiene que ver con el origen de un oficio que ha cambiado radicalmente en los últimos años y que en un principio se consideraba como una "ayuda" que las mujeres, madres, hijas o hermanas aportaban a la empresa familiar.

Sin embargo, poco a poco el oficio ha ido profesionalizándose y ahora requiere un título profesional, el de Elaboración y Mantenimiento de Aparejos de Pesca, que se consigue, en el caso de Galicia, a través de un curso que proporciona la Xunta.

"Si conoces el oficio puedes hacer igual el trabajo pero si no tienes ese título no puedes acogerte a los beneficios que tienes en el régimen especial del mar", cuenta González, que asegura que ahora las redeiras, que trabajan como autónomas, cuentan con derechos que antes no existían como un horario de trabajo, un salario y cotización a la seguridad social.

Existen dos tipos de trabajo: las redes de cerco, redes grandes que no pueden transportarse y en las que el atado y reparación se realiza en el propio puerto; y las redes de enmalle, redes más pequeñas que las trabajadoras pueden llevarse a su casa o taller y con las que pueden trabajar individualmente.

González explica que "cada vez hay más trabajo" porque las redes pueden romperse por diferentes razones, como engancharse a piedras, romperse por el propio peso de la carga o incluso por los delfines, que se acercan a las redes y las muerden para comerse el pescado.

Cuando hay alguna avería, cada barco cuenta con sus propias redeiras, un colectivo "muy organizado" y que trabaja de forma colaborativa, ayudándose unas a otras e incluso "dando nueva vida a las redes de pesca".

Y es que cuando no hay muchas averías y no tienen redes que arreglar, se dedican a la artesanía y a reutilizar las redes que ya no sirven para confeccionar bolsas de la compra e incluso mobiliario como sillas, hamacas o lámparas.

"Diversificamos lo que hacemos y así tenemos más opciones de estar ocupadas todos los días y que nos sea rentable", afirma la gallega, que colabora en Cholita, la marca bajo la cual se venden estos productos, con los que se intenta reducir el uso del plástico y poner en valor la importancia del reciclaje.

"Se trata de ser imaginativo. Además es un material limpio y resistente. La mayoría de las redes son de nylon, por lo que es un material muy duradero y fácilmente lavable y con muchas posibilidades", cuenta.

No obstante, a pesar de la colaboración y las buenas ideas, González afirma que este oficio está en "peligro" porque las nuevas generaciones no conocen o no se interesan por un trabajo en el que la mayoría son mujeres y en el que las más jóvenes tienen entre 40 y 50 años.

"Es importante que haya gente joven que quiera aprenderlo y lo considere un medio de vida como cualquier otro", afirma González, que considera que ahora "se le está dando mucho más empuje a la Formación Profesional y se está reconociendo cada vez más que los oficios son importantes".

Pero además de la poca visibilidad, las redeiras también llevan un tiempo luchando por mejorar sus condiciones laborales, entre las que se incluye la aplicación de un coeficiente reductor equitativo a otros oficios del mar y por tanto que se reduzca la edad de jubilación, así como el reconocimiento de las enfermedades laborales.

González apunta que al ser todas mujeres dentro del oficio "no hay machismo", pero que en el sector del mar sí que hay cierta desigualdad. De hecho, las reivindicaciones de las redeiras deben tramitarse y negociarse a través de las cofradías, en las que no están plenamente representadas, ya que no son socias de pleno derecho.

Así, mientras los marineros, los estibadores o las mariscadoras cuentan con condiciones laborales que les permiten jubilarse a los 57 años, las redeiras son el único subsector que no goza de este beneficio y que las obliga a ejercer su profesión hasta los 67 años.

A pesar de las dificultades, González habla con orgullo de su trabajo, del que dice que "engancha" y que le trae recuerdos de su infancia.

"Para la mayoría de nosotras esto viene de familia. Nuestros padres o abuelos tenían barcos y nos criamos entre las redes. Para mí es maravilloso porque me transporta a las tranquilidad de mi infancia y me hace ver que las cosas se consiguen con esfuerzo y con cariño", afirma.

"Si hablas de Galicia hablas del mar, de la pesca, hablas de las redes y de todo este mundo. Es muy importante proteger lo nuestro. Lo que nos identifica y lo que nos diferencia", añade la redera, que pide que el sector de mar "haga piña" para luchar juntos por mejorar sus condiciones.

José Carlos Rodríguez