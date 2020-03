Cabello asegura que el intento de asesinato que denunció Guaidó es falso

Caracas, 4 mar (EFE).- El dirigente oficialista venezolano Diosdado Cabello dijo este miércoles que el intento de asesinato que denunció Juan Guaidó el pasado sábado es un "falso positivo", y acusó a un colaborador del líder opositor de haber organizado el suceso, que dejó un menor herido de bala.

"Alerto a los organismos de seguridad con este señor que se llama Edward Rodríguez Jiménez, alias 'Cabezón'", dijo Cabello durante su programa de TV semanal, al responsabilizar al director de prensa de Guaidó de orquestar el hecho.

Guaidó denunció públicamente que intentaron asesinarlo, el pasado sábado, respaldando el hecho con la difusión de una foto en la que aparece un sujeto con un arma de fuego apuntando al opositor, mientras lideraba una manifestación antigubernamental, y culpó por ello al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"La cobarde dictadura intentó asesinarme. Tiene más de nueve impactos de bala nuestro vehículo", dijo entonces Guaidó durante una alocución que transmitió a través de sus cuentas en las redes sociales.

Cabello mostró vídeos en los que se aprecia al hombre armado apuntar a Guaidó y a un centenar de personas que acompañaron al opositor, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino, a la vez que cuestionó que los escoltas no hubieran actuado contra el hombre armado, al que identificó con el alias de "El Caracas".

Luego, divulgó un vídeo en el que un hombre que dice llamarse Clímaco Medina reconoce ser quien apunta contra Guaidó y sus manifestantes, y que fue contratado por una persona -a la que no identificó- que le pagó 400 dólares por ese trabajo.

"El hombre me dijo que tenía que asustar a la gente, sacó un revolver, me lo dio, me dijo que tenía que apuntar a la gente, amedrentarla y apuntar a Guaidó. Sacó 200 dólares, me los dio y me dijo que cuando terminara de hacer el trabajo me iba a dar 200 dólares más", dijo Medina, según explicó Cabello.

Agregó el hombre, que está bajo custodia de las autoridades venezolanas, solo apuntó contra los manifestantes, que comenzaron "a correr (y) a pegar gritos", mientras algunas personas "comenzaron a tomar fotos".

No obstante, el sujeto no reconoció haber disparado ni tomó responsabilidad por el menor que fue herido de bala durante la manifestación.

Cabello dijo al respecto que así es como el equipo de Guaidó orquesta "los falsos positivos que le vende al mundo", puesto que los venezolanos no creen en las denuncias del líder opositor.

"Más fingido imposible, búsquense algo que más o menos convenza", apuntó.