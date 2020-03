Vin Diesel, Píxar e historias de mujeres valientes en el fin de semana del 8M

Madrid, 5 mar (EFE).- "Bloodshot" con Vin Diesel y "Onward", lo nuevo de Píxar, son las grandes producciones que llegan a la cartelera en un fin de semana marcado por el Día de la Mujer y numerosos estrenos con sello femenino como "Invisibles" de Gracia Querejeta", "La ola verde" o el 'biopic' sobre Harriet Tubman.

VIN DIESEL ES "BLOODSHOT", DEL CÓMIC A LA PANTALLA

Basada en el personaje de Valiant Comics, Vin Diesel da vida a Ray Garrison, un soldado caído en combate y devuelto a la vida por la corporación RST como el superhéroe Bloodshot.

Con un ejército de nanotecnología en sus venas y una fuerza imparable, Ray ya no sabe qué es real y qué no lo es pero su misión será averiguarlo, según la sinopsis del filme que dirige Dave Wilson ("Love, death and robots").

"ONWARD", UN MUNDO DE FANTASÍA CON EL SELLO PÍXAR

El director Dan Scalon ("Monstruos University") convierte los escasos recuerdos que les quedaban a su hermano y a él sobre su padre fallecido en un mundo de magia y fantasía en "Onward", la última película del universo Píxar.

Dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley Lightfood, se proponen descubrir si existe aún algo de magia en el mundo que les permita pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran aún muy pequeños como para poder recordarlo.

BLAKE LIVELY Y JUDE LAW SIGUEN "EL RITMO DE LA VENGANZA"

Rodado en parte en España (Almería, Cádiz y Madrid) y protagonizado por Blake Lively y Jude Law, este 'thriller' de intriga y espionaje cuenta la historia de una mujer atrapada en una espiral de autodestrucción desde que perdió a su familia en un accidente aéreo.

Un exmiembro de los servicios secretos acude en su ayuda para destapar qué ocurrió realmente en ese accidente. Se trata de la adaptación de la primera parte de las cuatro novelas de una saga firmada por Mark Burnell.

CYNTHIA ERIVO, LA HUIDA DE LA ESCLAVITUD DE HARRIET TUBMAN

Cynthia Erivo estuvo nominada a mejor actriz en los Globos de Oro y en los Oscar por su interpretación de Harriet Tubman, luchadora por la libertad de los afroamericanos esclavizados en Estados Unidos.

Dirigida por Kasi Lemmons, "Harriet: en busca de la libertad" recorre desde sus días como esclava en Maryland a su huida en 1849 tras la muerte de su amo y su regreso para comenzar su lucha abolicionista.

EMMA SUÁREZ, ADRIANA OZORES Y NATHALIE POZA SON "INVISIBLES"

A partir de los 50 las mujeres se vuelven invisibles. Esta frase que la actriz Mercedes Sampietro le dijo hace un tiempo a la directora Gracia Querejeta está en el origen de "Invisibles", una película sobre tres mujeres que han superado esa edad y que aborda cuestiones como la brecha salarial, la decadencia física o la dependencia emocional.

Emma Suárez, Adriana Ozores y Nathalie Poza son las protagonistas de esta sucesión de encuentros y diálogos que transcurren en el parque donde cada jueves se citan para pasear.

"SKIN", UNA HISTORIA DE RACISMO Y REDENCIÓN PERSONAL

Basada en la historia real del neonazi Bryon Widner, líder de una de las organizaciones de 'skinheads' más violentas de Estados Unidos, "Skin" nace de un corto que ganó el Oscar el año pasado y está protagonizada por Jamie Bell y Vera Farmiga.

Bryon es un joven criado por supremacistas blancos, una educación que le ha dejado un profundo odio en el corazón y un reguero de tatuajes en la piel, pero cuando se enamora de Julie decide abandonar el círculo de violencia y buscar ayuda.

"LA CANDIDATA PERFECTA", CINE SAUDÍ EN FEMENINO

Con "La bicicleta verde" (2012) Haifaa al Mansour se dio a conocer como la primera mujer directora de Arabia Saudí y ahora vuelve con "La candidata perfecta", sobre una joven médica saudí que acaba presentándose a las elecciones municipales con el único objetivo de asfaltar la carretera del hospital en el que trabaja.

La película describe la realidad de muchas mujeres en el reino del desierto con un punto de vista esperanzador, al demostrar que la perseverancia puede generar cambios en la sociedad, por mínimos que parezcan.

"LA OLA VERDE", LA LUCHA POR LEGALIZAR EL ABORTO EN ARGENTINA

Este documental de Juan Solanas da voz a las mujeres que han peleado en Argentina por la legalización del aborto. En 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Cámara de Diputados avaló un proyecto que legalizaba el aborto pero el Senado lo rechazó en medio de masivas movilizaciones que recoge esta película.

El nuevo presidente, Alberto Fernández, ha anunciado precisamente esta semana que enviará de nuevo al Congreso un proyecto de ley para despenalizar la interrupción del embarazo.

PIERRE NINEY, UN BOMBERO HÉROE EN EL MELODRAMA "SALVAR O MORIR"

Volver a aprender a vivir y aceptar la ayuda de los otros serán las lecciones que tenga que aprender el protagonista de esta historia de superación, Franck (Pierre Niney), un bombero de París que durante un incendio se sacrifica para salvar a sus hombres.

Dirigida por Frederic Tellier, en Francia conquistó a más de un millón de espectadores.

UNA COMEDIA SOBRE LA AMISTAD CON FABRICE LUCHINI Y PATRICK BRUEL

Después de un gran malentendido, dos amigos de infancia deciden abandonarlo todo para recuperar el tiempo perdido. "Lo mejor está por llegar" es la nueva comedia de los directores de "El nombre" (2012), los franceses Matthieu Delaporte y Alexandre de la Patellière.

Fabrice Luchini y Patrick Bruel protagonizan esta historia arraigada a los diálogos y a las experiencias vitales de sus creadores pasada la barrera de los 40 años.

"LA CAMARISTA", ÓPERA PRIMA QUE REPRESENTÓ A MÉXICO EN LOS OSCAR

La ópera prima de la mexicana Lila Avilés hace un agridulce retrato de la vida de Eve, empleada en un lujoso hotel de Ciudad de México que se sacrifica hasta el cansancio por su hija.

Inspirada en un libro de la artista visual y fotógrafa Sophie Calle, "La camarista" empezó siendo un proyecto teatral y acabó representando a México en los Oscar.

JAVIER CORCUERA REPASA LA VIDA DEL POETA PERUANO JAVIER HERAUD

Ariarca, sobrina nieta del poeta Javier Heraud, abre el baúl de los recuerdos y descubre una historia por contar, la de su tío abuelo, poeta y guerrillero, asesinado a los 21 años en la selva de Perú, en 1963 en "El viaje de Javier Heraud".

El director Javier Corcuera se dio a conocer con su primer largometraje “La espalda del mundo” (2000), que recogía tres historias sobre las violaciones de los derechos humanos en EEUU, Turquía y Perú, y es autor de "La guerrilla de la memoria" o "Invierno en Bagdad".

Marisa Montiel