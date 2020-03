William Klein despliega en La Pedrera sus fotos en blanco y negro de calle

Barcelona, 5 mar (EFE).- William Klein despliega en la Fundación Catalunya La Pedrera en la exposición "Manifiesto" la pluridisciplinariedad de su obra, con el tronco central de sus fotografías de calle en blanco y negro, en las que fue pionero en los 50, acompañadas de pinturas, documentos, películas y maquetas.

Klein (Nueva York, 1928), que esta tarde asistirá a la inauguración, está considerado uno de los referentes más importantes de la fotografía contemporánea, ya que puso desde los años 50 las bases de una estética moderna.

Fotografió un siglo de cambios, creaciones y revoluciones, siempre en movimiento, acompañando a la multitud de las grandes ciudades, en la que se simbiotizaba.

Sus intereses diversos le llevaron también al mundo del espectáculo, trabajó para la televisión y para la prensa de moda.

Sus libros "Nueva York", "Roma", "Moscú" y "Tokio" se convirtieron en hitos de la historia de la fotografía.

Durante más de seis décadas Klein hizo de la improvisación y la transgresión su sello y con su cámara convirtió su visión de Nueva York en leyenda en los años 50.

La exposición, comisariada por la crítica de arte Raphaëlle Stopin, pretende "reafirmar la obra de Klein, un artista radical, como uno de las más destacados del siglo XX y al tiempo resaltar su visión clara y feroz de la sociedad moderna".

La exposición, que llega a Barcelona tras su paso por el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, reúne más de 200 obras que desarrollan todas las facetas creativas de este artista establecido en París: la fotográfica junto con las menos conocidas pictórica, gráfica y cinematográfica.

En el inicio del recorrido, el visitante puede contemplar obras de sus inicios, dominadas por las abstracciones pictóricas y fotográficas realizadas en el cuarto oscuro, que pueden recordar a la estética Bauhaus.

En el corazón de la muestra se exhiben sus obras de los años 50: las fotografías que hace en las calles de Nueva York que se convirtieron en su fuente de inspiración y que quedaron recogidas en el libro "Life is Good & Good for you in New York" (1965).

Situado siempre en el centro, muy cerca de su tema para captar mejor las líneas de tensión, crea, en la década de 1950, grandes conjuntos fotográficos en el corazón de las ciudades modernas como "New-York 1954-55", "Rome 1956", "Moscou 1959-61" y "Tokyo 1961".

Armado con su cámara réflex y una lente gran angular de 28 mm, Klein rompe la distancia impuesta por la tecnología y las normas sociales, y se acerca tanto al sujeto que el gran angular lo deforma y lo desenfoca, subraya la comisaria.

"William Klein. Manifiesto", que se podrá ver en Barcelona hasta el próximo 5 de julio, se detiene también en su "pintura letrista".

Como fotógrafo de moda, sector al que llegó de la mano del director artístico de la revista Vogue, Alexander Liberman, Klein llevó a las modelos a las calles, para mezclarlas con los auténticos protagonistas, las personas anónimas que las llenan: modelos paseando por las aceras de París, los pasos de cebra de Roma y los puentes y avenidas de Nueva York.

Como autor de 21 películas, entre cortometrajes, mediometrajes y largometrajes, y cerca de 250 anuncios publicitarios, la exposición también muestra la proyección de "¿Quién es usted, Polly Magoo?" (1966), su primer filme.

Se cierra la retrospectiva con sus "contactos pintados", un trabajo realizado en su estudio y donde la fotografía se encuentra con la pintura, ya que el artista dibuja sus instantáneas con pinceles de gran tamaño.