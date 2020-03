Carlos Sainz: "Lo que más me gustaría en 2020 es celebrar otro podio"

Madrid, 5 mar (EFE).- Carlos Sainz se acerca a la temporada 2020, su sexta campaña en la Fórmula Uno, con los pies en el suelo. Sabe que el sexto puesto del Mundial del año pasado fue circunstancial -un coche de Red Bull tuvo dos pilotos, que dividieron los puntos-, pero no renuncia a celebrar otro podio como el de Brasil 2019.

Ante una zona media "más apretada que nunca" tras los tres equipos dominadores -Mercedes, Ferrari y Red Bull-, el piloto madrileño se centra en "empezar la temporada fuerte", estando "más cerca de los coches de delante" que el año pasado, según explica a EFE en una entrevista en Madrid.

No quiere el madrileño que nada le distraiga, ni los colores de su MCL35, en el que el azul va ganando presencia sobre el naranja papaya hasta parecerse cada vez más al Renault con el que ganó sus dos entorchados en 2005 y 2006 su ídolo, Fernando Alonso. Tampoco los cantos de sirena de otras escuderías, ya que seguir en McLaren en 2021, con quien ya ha mantenido conversaciones, es su "objetivo".

- Pregunta (P): ¿Cómo se plantea esta temporada? La zona media de la parrilla parece que seguirá estando apretada.

- Respuesta (R): Creo que la zona media va a seguir muy apretada, el objetivo es que ojalá siga acercándose a la gente de delante y podamos meternos en más peleas ahí adelante. Parece que todo va a estar más apretado que nunca.

- P: Se ha hablado mucho esta pretemporada del 'Mercedes rosa' de Racing Point (que conducen el mexicano Sergio Pérez y el canadiense Lance Stroll), cuyo monoplaza es muy parecido al Mercedes del año pasado. ¿Van a estar tan cerca de Mercedes como se piensa?

- R: Yo creo que van a estar relativamente cerca, es muy difícil saber si les van a plantar batalla o no. Nuestro objetivo no es Racing Point, nuestro objetivo es mirar a Mercedes y ver a cuánto estamos de ellos en Australia.

Si Racing Point ha mejorado una barbaridad por copiar a un Mercedes y se plantan a medio segundo, eso está fuera de nuestro control. Nosotros tenemos que mirar cuánto hemos progresado respecto al año pasado y seguir esa línea

- P: El año pasado logró su primer podio, en el Gran Premio de Brasil, pero tuvo que celebrarlo solo (lo logró por una sanción al británico Lewis Hamilton, que le hizo pasar del cuarto al tercer puesto). ¿Este es el año para celebrarlo con dos pilotos más?

- R: Me gustaría. Lo que más me gustaría es celebrar otro podio, me da igual cómo, otro podio es lo más importante que me encantaría conseguir. No va a ser fácil, ya visteis el año pasado que fue muy complicado con la fórmula uno actual, pero lo vamos a intentar otra vez.

- P: ¿Qué recuerda de ese momento? Tuvo que esperar a la decisión de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y en un documental reconoció que fue la situación más extraña de su carrera.

- R: Fue muy raro cómo pasó. Nos ganamos un podio a pulso, después de salir últimos. Fue tal subidón de adrenalina y de ilusión que fue muy raro, celebrar tu primer podium en Fórmula Uno. Se te quedan ganas de celebrarlo lo antes posible.

- P: El sexto puesto en el Mundial del año pasado tuvo la circunstancia de que un Red Bull tuvo dos pilotos (el francés Pierre Gasly y el tailandés Alexander Albon), ¿es posible repetirlo?

- R: Este año nuestro objetivo tiene que ser séptimos. El sexto del año pasado fue dadas las circunstancias de dos pilotos diferentes en Red Bull que se dividieron los puntos. Aún así, demuestra el buen año que hicimos, y este año hay que intentar igualar o superar este año, aunque va a ser muy difícil.

- P: Este McLaren mantiene el naranja, pero tiene cada vez más azul, a algún aficionado le recordará al Renault de Fernando Alonso de 2005 y 2006.

- R: No tiene nada que ver, son colores que elige el equipo por marketing o por imagen. No me fijo en ello.

- P: La temporada siguiente, en 2021, será el gran momento de cambio de reglamento en la Fórmula Uno. ¿Este 2020, es un año para aprovechar que haya equipos que estén mirando a 2021, o un año para mirar de reojo a la siguiente temporada?

- R: Se puede mirar de las dos formas, puede ser un año en el que te puedas aprovechar que otros equipos vayan a mirar a 2021 y tú seguir desarrollando este coche y seguir esa progresión, o puedes abandonar el 2020 y centrarte en el 2021.

Para mí un equipo grande como McLaren debe hacer las dos, es un equipo con capacidad suficiente para seguir progresando en 2020 y ir creando un coche para 2021. Ese es nuestro objetivo. Lo importante es empezar el año fuerte y a ver si empezando fuerte podemos centrarnos lo antes posible en el 2021.

- P: ¿Qué sería para usted empezar el año fuerte?

- R: Empezar el año con buen pie, más cerca de los de cabeza de lo que acabamos el año pasado, que no va a ser fácil porque los de delante no se han quedado parados, pero aún así, hay que intentarlo, seguir mejorando como equipo y asegurarnos que se dan los pasos adecuados.

- P: ¿Le gustaría ser el piloto que en 2021 lleve ese McLaren?

- R: Está claro que no me importaría. Todos sabéis lo contento que estoy en McLaren, lo bien que está saliendo hasta ahora este proyecto, lo mucho que estamos evolucionando. Ahora mi cabeza no está en otro sitio que en McLaren y estoy muy contento de estar ahí

- P: ¿Incluso cuando, en la llamada 'silly season' (etapa a mitad de temporada cuando se especula con fichajes de pilotos), empiece a sonar su nombre en otras escuderías?

- R: En marzo la 'silly season' todavía no ha empezado, ni va a empezar hasta dentro de unas carreras. Mi objetivo es McLaren, como sabéis, ya ha habido las primeras conversaciones y no hay nada más.

Miguel Ángel Moreno