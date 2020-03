La periodista Mónica Carrillo gana el Azorín con la novela 'La vida desnuda'

Alicante, 5 mar (EFE).- La periodista de Antena 3 Mónica Carrillo se ha adjudicado este jueves el Premio Azorín de Novela, convocado por la Diputación de Alicante y Editorial Planeta y dotado con 45 000 euros, con su tercera obra titulada 'La vida desnuda'.

Presentadora junto a Matías Prats del informativo 'Noticias Fin de Semana', Carrillo ha concurrido con el pseudónimo Martina Suárez y el título ficticio 'El amor soñado', y en su obra la protagonista, Gala, es una chica joven que emprende "un viaje vital para despedir a su abuela enferma".

"Y en ese recorrido descubre los secretos de su familia", ha explicado Carrillo tras recoger la estatuilla del Azorín de manos del presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, antes de relatar que Gala "vive escenas inesperadas" y se reencuentra con su familia a partir del descubrimiento de "secretos hasta entonces no desvelados".

"Todos tenemos una vida pública, una privada y", ha subrayado la periodista y escritora, "también una vida secreta" con asuntos "inconfesables y silencios cómplices".

Pese a que Gala encarna el hilo argumental, un personaje en principio "satélite", la tía Julia, cobra especial relevancia con el paso de las páginas hasta resultar ser la "gran sorpresa" de la novela.

"La tía Julia es un personaje que me fascina porque había estado ahí toda la vida y (Gala) se da cuenta de que no la conocía", ha relatado sobre un personaje que, en cierto modo, se le "ha ido de las manos" a medida que escribía, una cualidad que ha destacado y valorado especialmente el presidente del jurado, el escritor Juan Eslava Galán, quien ve a Julia como "uno de los personajes femeninos más sólidos que he leído".

Carrillo se siente igualmente cómoda como periodista y escritora: "No creo que tenga que elegir; no me gusta etiquetar ni que me encasillen" ya que, ha apostillado con una sonrisa, se ve una mujer "multifacética y compleja".

Ha agradecido el premio y se ha mostrado orgullosa de unir su nombre en el Azorín al de otros autores consagrados entre los que ha citado a Torrente Ballester, Jon Juaristi y Dulce Chacón, y ha provocado los aplausos del cerca de millar de asistentes al recordar que, al igual que el inmortal autor de Monóvar, ella es de muy cerca, de Elche.

Hace justo un año presentó la gala del Azorín y, estando inmersa en la novela hoy premiada, ha confesado que fue entonces cuando ideó concurrir a la edición de 2020, que finalmente le ha sorprendido con el galardón.

Nacida en Elche el 16 de septiembre de 1976, Mónica Carrillo Martínez debutó en el mundo de la literatura con la novela 'La luz de candela' en 2014, y después ha escrito 'Olvidé decirte quiero' (2016), así como los microcuentos 'El tiempo todo lo cura' (2016).

A la vigésimo séptima edición de este prestigioso premio han concurrido procedentes de los cinco continentes un total de 218 originales de temática política, histórica, policíaca, intriga y de humor, la mitad de ellos presentados bajo pseudónimo.

El nombre de la ganadora se ha conocido al término de una gala conducida por el actor alicantino Fele Martínez en el Auditorio de la Diputación (ADDA) que, con el título "Eterno, infinito, atemporal", ha rendido tributo a los textos y a la vida del inmortal escritor alicantino José Martínez Ruiz 'Azorín'.

Un emotivo discurso sobre la figura de Azorín por parte del presidente de la Diputación alicantina, Carlos Mazón, y la actuación de la sección de cuerda de la orquesta ADDA Simfònica han servido de prolegómeno al nombre de la premiada.

Desde el primer premiado en 1994, Gonzalo Torrente Ballester, han recibido el galardón, entre otros muchos, Luis Racionero (1996), Dulce Chacón (2000), la colombiana Ángela becerra (2005), Jon Juaristi (2007), la cubana Zoe Valdés (2013), Fernando Delgado (2015), Espido Freire (2017), la actriz Nuria Gago (2018) y el valenciano Joaquín Camps, hace justo un año.