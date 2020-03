Los 20 años del PlayStation 2 y otros seis clics tecnológicos de la semana

Bogotá, 5 mar (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1. La consola PlayStation 2 cumple 20 años

La PlayStation 2, una consola que marcó un antes y un después en la industria del videojuego siendo la más vendida de la historia y la que más ha estado en el mercado, cumplió esta semana 20 años desde su salida a la venta un 4 de marzo del año 2000. Con más de 155 millones de ventas, la PlayStation 2 se convirtió en un éxito sin precedentes con sagas como "Gran Turismo", "Metal Gear Solid" o "Final Fantasy".

2. Apple acepta pagar 500 millones de dólares

Apple alcanzó un acuerdo extrajudicial en EE.UU. por el que pagará hasta 500 millones de dólares como compensación por haber ralentizado deliberadamente los modelos antiguos de sus teléfonos iPhone, según documentos judiciales. Los demandantes (un colectivo de consumidores) y Apple presentaron el acuerdo en los juzgados de San José (California) y ahora corresponde al juez decidir si lo acepta o no.

3. Las ventas de móviles caerán globalmente

Las ventas de móviles se reducirán en el primer trimestre de este año el 7 % interanual en el mundo y el 18 % en China, según una nueva predicción de la consultora Counterpoint, que rebaja un 25 % su pronóstico anterior dado el 13 de febrero.

4. Twitter prueba los tuis efímeros de solo 24 horas

Twitter va a poner a prueba en Brasil una nueva forma de comunicarse conocida como "fleets", unos mensajes que solo podrán verse durante 24 horas y que no admitirán "me gusta", retuiteos o respuestas públicas. Este nuevo tipo de mensajes estará disponible a modo de prueba desde esta semana en Brasil solo para iOS y Android y, dependiendo de cómo funcionen, no descarta lanzarlos en otros países.

5. Nokia nombra a un nuevo consejero delegado

La compañía de telecomunicaciones finlandesa Nokia anunció esta semana el nombramiento de Pekka Lundmark como nuevo consejero delegado, en sustitución de Rajeev Suri, quien dejará su cargo tras 25 años ocupando diferentes puestos directivos en la empresa.

6. Una "app" móvil ofrece ayuda a mujeres en riesgo de violencia

Una aplicación móvil ofrece orientación preventiva a mujeres en riesgo de violencia familiar en Brasil y asiste a las víctimas. "La tecnología y la información se unen para un bien mayor: auxiliar mujeres que desean salir de las relaciones abusivas en las que viven", explicó a Efe Renata Albertim, presidenta ejecutiva de la empresa emergente Mete a Colher, responsable por la innovación.

7. Tinder renueva su serie de televisión

La popular aplicación de citas Tinder anunció que su serie de televisión por internet, "Swipe Night", tendrá una segunda temporada que se estrenará este verano, después del éxito cosechado por la primera entrega. En la primera ronda de "Swipe Night", el usuario pudo ver cuatro domingos por la noche con su teléfono un nuevo capítulo del que era protagonista y donde debía tomar decisiones.

Daniel Salazar Castellanos