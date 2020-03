Maroto llama a la calma a los turistas porque España "no es país de riesgo"

Irún (Guipúzcoa), 6 mar (EFE).- La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha lanzado este viernes un mensaje de "calma" a las personas que quieran visitar España porque "no es un país de riesgo" de coronavirus, aunque ha reconocido que hay preocupación en el sector turístico por el impacto que pueda tener la enfermedad.

"Ese impacto dependerá de la duración y la magnitud del coronavirus", ha señalado Maroto en Irún tras una visita que ha realizado a la empresa Snap On, fabricante de herramienta y equipos para uso de la industria del transporte, en la que ha estado acompañada de la candidata a lehendakari del PSE, Idoia Mendia.

Maroto ha pedido a los turistas que quieran viajar a España que "estén tranquilos", aunque ha recordado que deben cumplir medidas preventivas "muy básicas" como el lavado de manos y el uso de pañuelos de papel para evitar contagios.

Pero en este momento "no hay ninguna restricción para que la gente no pueda disfrutar de sus vacaciones", ha subrayado.

Ha reconocido, no obstante, que hay "preocupación, en el sector turístico, que ha registrado una disminución de reservas, o la cancelación de algunas ferias y congresos, por lo que su departamento "trabaja" especialmente con este sector para "paliar este impacto".

Los ciudadanos españoles "están muy bien informados desde el Gobierno", ha señalado Maroto, que ha incidido en que hay que confiar en el "sistema sanitario" y no adoptar decisiones "que no sean realistas o no estén basadas en la evidencia científica".

Preguntada por el debate suscitado por el protocolo publicado por el Ministerio de Trabajo, Maroto ha indicado que los ministerios están coordinados con el de Sanidad, que "está haciendo muy buen trabajo de información y de coordinación", así como los profesionales sanitarios, ha indicado.

Ha señalado que en el sector industrial "no hay todavía" un impacto real o un "problema de suministro grave, salvo en algunas plantas, pero no de forma generalizada".

En este sentido ha recalcado que el "diálogo" del Ejecutivo con los sectores es "constante" y esto permitirá tener información sobre la evolución de la situación y tomar decisiones.