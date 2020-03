Erdogan mantendrá las fronteras turcas abiertas para la salida de refugiados

Ankara, 6 mar (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este viernes que mantendrá la política de "puertas abiertas" para los refugiados que quieran abandonar el país para dirigirse a Grecia y alcanzar territorio de la Unión Europea (UE).

"No tenemos tiempo de discutir con Grecia sobre si la puerta está abierta o cerrada. Eso se ha acabado. Hemos abierto las puertas. Los refugiados irán como puedan, no estamos expulsándolos del país", dijo el mandatario a la prensa en el avión de vuelta de Moscú, donde ayer firmó un acuerdo sobre Siria con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

"Esta gente se va por voluntad propia, pero Grecia los tortura. Por lo que yo he podido ver hay cinco casos en los que han matado a personas. Además hunden barcas (de refugiados en el mar Egeo) y tienen una actitud brutal", manifestó Erdogan, según informa el diario Hürriyet.

El presidente turco agregó que el primer ministro búlgaro, Boiko Borisov, le había propuesto un encuentro en Sofia junto al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, pero descartó rotundamente acudir a una cumbre de este tipo.

"Ese mismo día hubo dos muertes (entre migrantes, causadas por fuerzas griegas). Le dije (a Borisov) que yo no iría a un lugar donde esté Mitsotakis y que no saldría en la foto con él. Los políticos deben saber que la vida humana no es tan barata", indicó Erdogan.

El presidente turco también se quejó de que la Unión Europea haya prometido de inmediato 700 millones de euros a Grecia para resolver la crisis migratoria, pero que no haya noticias respecto a los 25 millones de euros para Turquía que había mencionado la canciller alemana, Angela Merkel, anteriormente.

Esta mañana volvió a haber enfrentamientos entre fuerzas griegas y grupos de migrantes que llevan desde el viernes pasado acampando en el paso fronterizo de Pazarkule, cerca de la ciudad turca de Edirne, como ocurrió también el miércoles.

Miles de refugiados, sobre todo sirios, iraquíes y afganos, siguen acampando a lo largo del río fronterizo Evros, si bien la policía turca los traslada de vez en cuando a otros puntos fronterizos, con la promesa de que allí podrán cruzar con mayor facilidad.

Según el Ministerio del Interior turco, desde el viernes pasado 149.000 refugiados ya han abandonado Turquía para entrar en Grecia, pero Atenas desmiente estas cifras y asevera que solo 252 personas han entrado en su territorio y fueron detenidas, mientras que se han rechazado un total de 36.649 intentos de cruzar la frontera.