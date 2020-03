Vanesa Martín no esperaba tanto éxito en EE.UU. y menos una gira nacional

Miami, 6 mar (EFE).- La cantautora española Vanesa Martín aún no había cantado la primera nota en un escenario en Estados Unidos cuando ya consideraba como un todo éxito su concierto debut en un icónico teatro en Miami Beach.

