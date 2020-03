Unidas Podemos prioriza eliminar de la ley Celaá los conciertos que segregan

Madrid, 7 mar (EFE).- El portavoz de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea en la Comisión de Educación del Congreso, Joan Mena, afirma que es "importantísima" para su grupo la enmienda que se presente a la "ley Celaá" para que se impida la segregación por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos.

Lo ha destacado Mena (Sabadell, Barcelona, 1975) en una entrevista con Efe después de que el Gobierno haya aprobado el proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe), conocido como "ley Celaá", pero en el que no se han incluido todos los puntos del acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos (UP) respecto a la educación.

Licenciado en Filología Hispánica y profesor de lengua castellana, este diputado por Barcelona sostiene que en el trámite parlamentario será cuando se puedan incluir las enmiendas pertinentes, como también una relativa a educar en respeto a la diversidad sexual y otra sobre recuperar estudios humanísticos.

PREGUNTA: La Comisión de Educación del Congreso acaba de arrancar. ¿Espera sesiones broncas sobre la reforma educativa?

RESPUESTA: Esta Comisión tendría que garantizar que salvemos a la educación de la guerra y la confrontación política entre los grupos. La derecha no está situando la educación en el eje de sus discursos, quieren hacer confrontación ideológica, es un grave error. Los intereses partidistas y electoralistas son legítimos pero debemos poner por delante el interés general.

P: Usted trabajó en la Subcomisión por un Pacto Educativo que duró año y medio. La ministra, Isabel Celaá, ha dicho que no salió nada de él. ¿Está de acuerdo?

R: Llegamos a algunos acuerdos aunque luego no fueron por escrito. Hay interés por parte de todos sobre que la educación en España dé un paso hacia delante. Es una de las columnas vertebrales del estado de bienestar y una herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades. A partir de ahí, según qué aspectos, va a ser muy complicado llegar a acuerdos con algunas formaciones.

P: ¿Debe haber un pacto antes que una nueva ley?

R: La nueva ley tiene que ser fruto de un pacto, especialmente con la comunidad educativa. Llevamos siete leyes en los últimos 40 años y eso no tiene que ser malo si pensamos que se tienen que actualizar, ya que no es la misma la España de los 80 que la de los 90 u hoy. El problema es que pocas han contado con la comunidad educativa, la que hará que sea una ley que siga en el tiempo.

P: ¿Qué le parece que el texto de la Lomloe aprobado ahora sea idéntico al del anterior Gobierno socialista?

R: Lo hemos acordado así con el PSOE por el riesgo de que si entrábamos a hacer introducciones se retrasaba todo el trámite parlamentario y podría comenzar el curso 2020-01 con la Lomce. Será en el Parlamento donde podremos hacer enmiendas conjuntas desde UP y PSOE, otras por separado. Aspiro a que se sumen otros partidos también necesarios para aprobar la ley.

P: ¿Una de esas enmiendas será sobre los centros concertados que segregan por sexo?

R: Para nosotros esa es una enmienda importantísima, no solamente porque es de sentido común, nadie entiende que en un país democrático se subvencione un sistema que no garantiza la coeducación, la educación en la diversidad y se segrega por sexo, sino también porque está firmado, es uno de los acuerdos a los que hemos llegado PSOE y UP, con lo cual espero que esa enmienda sea recogida.

P: ¿Y el tema de la educación afectivosexual y la diversidad?

R: Vamos a presentar algunas enmiendas, algunas consensuadas con el PSOE, para profundizar en ese aspecto. Es fundamental que las futuras generaciones sean conscientes de que la diversidad sexual es un derecho que forma parte de la carta de Derechos Humanos.

P: ¿Los responsables de la educación son los poderes públicos o los padres?

R: En la ley queda claro que los responsables son los poderes públicos y eso emana de la Constitución, son los que deben facilitar una educación en los valores que la sociedad reclama. El "pin parental" que se sacó de la manga Vox es un mecanismo para estigmatizar la educación pública.

P: ¿Ello va contra la libertad de los padres como dice el PP?

R: Es el mantra de la derecha cuando no tiene argumentos, la ley garantiza la cohesión social, la igualdad de oportunidades y hacer que la educación pública sea la columna vertebral del sistema. Vamos a recibir ataques pero hay un consenso político, social y pedagógico de cuáles son los principios que deben regir el sistema y están en la ley.

P: ¿Qué fija la Lomloe sobre la carrera docente y el llamado 'MIR docente'?

R: Habla de acabar con la interinidad en el sistema porque España es el país de la UE con mayor tasa de interinidad, uno de cada cuatro profesores está en precario. Hay que acabar con eso y también dejar de criminalizar al profesorado.

Ya se prevé ahora un año de prácticas al aprobar una oposición, pero tenemos que ver que ese período de prácticas no se convierta en precariedad para el profesorado.

P: ¿La Lomloe vuelve a traer la polémica sobre la enseñanza en castellano?

R: La Lomce hizo algo perjudicial para Cataluña y resto de comunidades con lengua cooficial y fue situar a la educación en un terreno de inseguridad jurídica, la Lomloe se la devuelve. Dice algo de tan sentido común como que las lenguas vehiculares son el castellano y las lenguas cooficiales, también que los alumnos cuando acaben la etapa escolar sean competentes en el castellano pero también en la segunda lengua cooficial, y eso nos interesa a todos, y dice introducir mecanismos compensatorios en función de la realidad lingüística de cada entorno.

P: ¿Está de acuerdo sobre cómo queda la asignatura de Religión?

R: La ley dice que será de oferta obligatoria pero voluntaria para los alumnos, no evaluable y sin alternativa. Estamos intentando dar un paso más porque respetamos la educación religiosa pero no tiene que estar dentro el horario escolar.

P: ¿Alguna otra enmienda importante para su grupo?

R: Recuperar los estudios humanísticos que poco a poco han ido desapareciendo del currículo, lo que tiene que ver con la filosofía, el pensamiento crítico y las enseñanzas artísticas.

P: ¿Confía en que se apruebe la ley?

R: Sí, hay gran consenso desde las formaciones que optamos por tener un gobierno de coalición progresista para derogar la Lomce y convertir la educación pública en la columna vertebral del sistema.

Pilar Rodríguez Veiga