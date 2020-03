La sombra de Byron y Shelley

Sevilla, 7 mar (EFE).- Los poetas Byron y Shelley protagonizaron "Bravura" de Emmanuel Carrere, "El año del verano que nunca llegó" de William Ospina y el filme de Gonzalo Suárez "Remando al viento", pero quien elevó a los dos poetas a la categoría de mito fue su amigo Trelawny, quien fue su sombra durante sus últimos días.

E.J. Trelawny, escritor y algo pirata -no están del todo claras sus andanzas en el mar, aunque sí se distinguió como marino en varias operaciones militares- dejó unas memorias de su convivencia con dos de los más grandes poetas del romanticismo, con quienes compartió amistad, en "Memorias de los últimos días de Byron y Shelley", que publica Alba en traducción de Catalina Martínez Muñoz.

Los restos mortales de Trelawny descansan en Roma junto a los del también poeta romántico Keats y a los de su admirado Shelley, a cuya incineración en la playa italiana de Massa asistió, como también organizó con Byron una expedición de apoyo a las fuerzas independentistas griegas en su insurrección contra los turcos.

Byron le encargó a Trelawny que le salvaguardara el cráneo de Shelley -la incineración no llegó a consumir todos sus restos mortales- pero este dejó escrito: "Al recordar que antes (Byron) había usado otro cráneo para beber, decidí que el de Shelley no sería objeto de semejante profanación".

Tiempo después, también veló el cadáver de Byron en Missolonghi, donde el poeta falleció de enfermedad y no de un disparo turco como parece ser que era su deseo, en una aventura en la que Trelawny acabó "desposando" a la hermana de tan sólo trece años de edad de uno de los guerrilleros griegos junto al que combatió.

Amante de las mujeres, marino, escritor, aventurero, Trelawny fue la encarnación viviente del arquetípico héroe byroniano, pese a lo cual siempre estuvo más cerca de Shelley, a quien siempre respetó por su delicadeza y generosidad, además de quedar deslumbrado por su talento.

De Byron, sin embargo, dejó en estas páginas un retrato hiriente y desmitificador que no eludió los secretos de la cojera que inútilmente trataba de ocultar: "Conocer personalmente a un escritor supone a menudo la destrucción de la ilusión que sus obras han creado", dejó escrito en la misma época en que un crítico describió la vida de Byron como "dividida entre la poesía, el adulterio y la insurrección".

El responsable de esta edición, el profesor J.E. Morpurgo ya escribió en 1952 que "había pocos paralelismos entre ellos como individuos y como poetas. Shelley era en todo más profundo, más serio y más admirable que Byron. Estudiando con ahínco, acabó por convertirse en un erudito. Mientras que Byron era un mujeriego porque su carácter exigía cambio y reconocimiento. Shelley, que tampoco era del todo inocente en este sentido, siempre buscó en sus relaciones con las mujeres algo más sólido, incluso una base moral".

Al morir Shelley, Byron escribió a un amigo común: "Hemos perdido a otro hombre acerca del cual el mundo estaba malévola, ignorante y brutalmente equivocado. Es posible que ahora que él ya no puede apreciarlo se le haga justicia", mientras que a cuenta de esa carta, escribe Trelawny que Byron No era "justo ni generoso, y jamás empleó sus armas para enmendar otros errores que no fueran los propios".

Trelawny también describe a Shelley como "un hombre sociable y alegre, y aunque austero consigo mismo, sumamente pródigo con los demás, siempre dispuesto a hacer cualquier sacrificio para ayudar a un amigo", mientras que de su trato con Byron llegó a esta conclusión: "Creía entonces en muchas cosas, mientras que ahora sólo creo en algunas. Más no podía simpatizar con Byron, quien no creía en nada".

Por todo lo cual concluye:"El cínico Byron reconocía que Shelley era el hombre mejor y más capaz de cuantos había conocido. Lo cierto es que Shelley amaba cualquier cosa más que a sí mismo".

