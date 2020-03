Zidane sobre Eder Sarabia: "La tensión de cada uno no la podemos controlar"

Madrid, 7 mar (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró respetuoso con el segundo de Quique Setién en el Barcelona, noticia por su comportamiento en el banquillo con críticas a sus jugadores, y aseguró que "la tensión de cada uno no la podemos controlar".

En su línea habitual, el entrenador francés intentó pasar por encima de las preguntas dirigidas a los métodos de trabajo de Sarabia, al que se le captó criticando a jugadores durante el transcurso del clásico del Santiago Bernabéu.

"Cada uno hace su trabajo y lo intenta hacer bien. Yo no puedo decir, cada uno desde fuera puede opinar pero en el momento del partido la tensión de cada uno no la podemos controlar. Cada uno tiene su trabajo y yo no voy a opinar si es bueno o malo porque cada uno lo vive a su manera", defendió.

Zidane muestra otro estilo de dirigir desde el banquillo pero ve normal que existan formas distintas de comportarse. "Bastante tengo con mi trabajo, en el campo puedes tener reacciones y cada uno puede opinar".