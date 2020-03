Eguibar: "En Veysonnaz mi objetivo es el mismo que en Sierra Nevada: el oro"

Sierra Nevada (Granada), 8 mar (EFE).- El español Lucas Eguibar, ganador de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard en 2015, se exhibió el sábado ganando de forma destacada la prueba de esa competición disputada en Sierra Nevada, donde hace tres años se había proclamado doble medallista de plata en los Mundiales que organizó la citada estación andaluza.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en la estación que corona el Pico Veleta (3.398 metros), el campeón guipuzcoano, que acaba de firmar su cuarta victoria en la Copa del Mundo, explica cómo afronta las finales de esa competición, que se disputan el próximo fin de semana en Veysonnaz (Suiza): donde logró, curiosamente, sus otros tres triunfos en la competición de la regularidad.

Pregunta: Ya han pasado unas horas después de su exhibición ante su afición, en Sierra Nevada. ¿Ya lo asimiló? ¿Cómo se siente?

Respuesta: Todavía sigo súper-feliz, súper-contento. Este año se me estaba resistiendo el podio; y en toda mi carrera tenía pocas victorias. De hecho, hasta antes de ésta, sólo llevaba tres.

Así que conseguir la cuarta y, encima, en casa, hace que haya sido uno de los mejores días que he tenido hasta ahora.

P: Sus otras tres victorias, curiosamente, las obtuvo en Veysonnaz, donde competirá, en las finales de la Copa del Mundo, el próximo fin de semana. ¿Qué le sugiere esta idea? ¿Tiene a tiro otro triunfo?

R: (ríe) Yo siempre voy a tope. Últimamente estoy andando muy bien. Y Veysonnaz es un sitio en el que me encuentro siempre muy, muy bien. El objetivo es el mismo: hacer la misma carrera que en Sierra Nevada, que ha sido increíble. Estar concentrado cien por cien. Ir cómodo, bajada a bajada; e ir a por el oro.

P: ¿Qué tiene Veysonnaz para que a usted se le de tan bien esa estación?

R: Tiene un circuito que me encanta, en el que me encuentro muy bien. Y ahora, obviamente, iré con más ganas aún. Aquí, en Sierra Nevada, me sentí súper-bien en la carrera; y la semana que viene es otra oportunidad que espero aprovechar.

A Suiza voy con muchas ganas.

P: En Veysonnaz su primera victoria le abrió las puertas a su primer triunfo final en la Copa del Mundo, ¿no?

R: Así es. Gané allí y luego gané el Globo (de Cristal).

P: ¿Cuál de los tres triunfos valora más? ¿El primero? ¿O, quizás, el del año pasado, que llegó después de más de un año bastante complicado para usted?

R: Sí, probablemente valore más el del año pasado; porque llevo unos años que no estoy acabando de hacer un trabajo perfecto. Aunque es muy complicado, hacer un trabajo perfecto. Pero siempre se puede intentar, acercarse a la perfección. Y eso es lo que intentamos los deportistas.

El año pasado se me resistió el podio en el campeonato del Mundo (en la estación estadoundiense de Solitude, en Utah, donde disputó la final, pero acabó cuarto de cuatro); y también se me resistió el podio en la general. Pero esa victoria me supo bastante bien. Casi me supo a gloria.

Ahora mismo, el objetivo es que soy sexto en la general, pero puedo entrar en el podio final si hago una buena carrera allí. Y lo voy a intentar. Voy a por ello.

P: El podio es factible, pero, aunque sea muy difícil, matemáticamente aún podría volver a ganar la Copa del Mundo, ¿no?

R: Matemáticamente es posible ganar el Globo (de Cristal) y queda una carrera. Por supuesto. Y, obviamente, no lo voy a tirar. Pero sé que igual hay un uno por ciento de probabilidades de que yo pueda ganar el Globo. Aunque, para mí, eso es suficiente.

Voy a intentar hacer una carrera como la de aquí en Sierra Nevada, muy concentrado. Eso es lo que tengo que hacer.

P: Lo más normal, sería, sin embargo, que la Copa del Mundo se decida entre el austriaco Alessandro Hämmerle (nuevo líder, tras acabar segundo en Sierra Nevada) y el italiano Lorenzo Sommariva (que le cedió el liderato al anterior al acabar quinto en la estación andaluza). ¿Quién cree que la va a ganar y quién cree que se lo merecería más?

R: Merecer, quizás lo merezca más Sommariva, porque ha hecho un muy buen trabajo. Nunca en su vida ha estado tan adelante; y, de hecho, nos ha sorprendido, a todo el mundo. 'Somma' se lo merece por esa parte, porque ha trabajado muchísimo. Y para él un resultado como éste sería increíble.

Pero Alessandro (Hämmerle, que en 2012 se proclamó, precisamente en Sierra Nevada, campeón mundial júnior: un año antes de que ganara ese título el propio Eguibar, en Erzurum, Turquía) siempre es súper-constante, es muy fuerte. Y en Veysonnaz lo ha hecho muy bien, muchísimas veces. Entonces, puede ser que tenga más opciones Alessandro.

P: Ahora, ¿pasa por casa, o se va directo a Suiza?

R: Hoy me voy con Mati (el fisioterapeuta aragonés de ascendencia polaca Mateo Szul) a Madrid, donde pasaremos dos días antes de viajar a Veysonnaz. Así que no hay opción de estar en casa, todavía. Seguimos concentrados y ya está.

P: Concentrados para intentar rematar la temporada con otro éxito, ¿no?

R: Eso es (ríe). Eso es lo que vamos a intentar.

Adrian R. Huber