La marcha feminista de Madrid inicia su recorrido

Madrid, 8 mar (EFE).- La manifestación del 8M de Madrid ha arrancado este domingo de Atocha con miles de personas abrazando el lema de su cabecera: "Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras".

Nada más comenzar la marcha se han escuchado las primeras proclamas, como "Madrid será la tumba del machismo", "queremos empleo, trabajo nos sobra", "no estamos todas, faltan las asesinadas" o "hasta los ovarios de trabajos precarios".

También se han escuchado estos gritos: "Que no, que no, que no tenemos miedo. Que sí, que sí, que sí tenemos rabia" o "Aquí estamos: ingobernables".

Entre los carteles, se han podido leer mensajes como "juntas, diversas, organizadas", "patriarcado y capital son alianza criminal", "somos revuelta feminista" y "liberad vuestro espíritu en llamas".

La marcha morada, convocada por la Comisión 8M de Madrid, será la culminación del mes de "revuelta feminista" que arrancó el 8 de febrero con una multitudinaria cadena de mujeres que denunciaba las violencias y discriminaciones que padece la mitad de la población.

En la cabecera de la manifestación, ningún representante político, sino mujeres activistas, algunas de ellas mujeres con discapacidad.

A la marcha, que ha partido de Atocha y terminará en la Plaza de España, ha acudido una gran representación del Ejecutivo, así como políticos de los principales partidos, a excepción de Vox.

El Gobierno no tiene pancarta propia, pero sí los partidos que lo integran: así, el lema del PSOE es "Mujeres libres, mujeres iguales" y el de Unidas Podemos, "Unidas, libres y feministas".

Por parte del PSOE, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la de Educación, Isabel Celaá; la de Exteriores, Arancha González Laya, y la de Política Territorial, Carolina Darias. También está junto a los socialistas la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El grupo de socialistas ha tenido que apartarse en un momento dado del Paseo del Prado para dejar pasar a la cabecera de la manifestación.

A la cabeza de la pancarta de Unidas Podemos ha acudido la ministra de Igualdad, Irene Montero, junto a su equipo. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, también acudirá a la marcha, pero en un segundo plano.