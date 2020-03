Sanidad no recomienda cerrar colegios de forma generalizada por el COVID-19

Madrid, 9 mar (EFE).- El Ministerio de Sanidad no recomienda la supresión de clases escolares de forma generalizada porque no es una medida efectiva, ha dicho su titular, Salvador Illa, quien, no obstante, ha precisado que es una opción que tampoco quiere descartar.