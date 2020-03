"Las letras de Jordi", un documental sobre la fe y la necesidad de comunicar

Madrid, 9 mar (EFE).- Jordi tiene 51 años y dificultades motrices y expresivas debido a la parálisis cerebral, pero entiende todo lo que Maider, cineasta, le plantea en el documental "Las letras de Jordi", una reflexión sobre la fe, los prejuicios y la necesidad de comunicarse que llega este viernes a los cines.

La película, opera prima de Maider Fernández (San Sebastián, 1988), nació como proyecto de fin de máster de su autora en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y ha acabado compitiendo en festivales internacionales como el de San Sebastián.

"Inicialmente iba a ser una película observacional en el santuario de Lourdes, conocí a un grupo de peregrinos que se reunían una vez al mes y uno de ellos era Jordi", explica Fernández a Efe. "Me pareció un tío muy auténtico y que vivía la fe de una manera especial".

Así que se acercó a él y le pidió permiso para filmarle en su residencia y en el centro ocupacional al que acudía cada mañana. La película transcurre en torno a esos encuentros, en los que ambos se comunican con la ayuda de una tabla formada por las letras del alfabeto.

Un método que implica una voluntad especial, un esfuerzo por comprender por parte del interlocutor. A menudo pensamos, sostiene Fernández, que estas personas no comprenden lo que les decimos o no pueden expresarse pero lo que ocurre es que no les dedicamos el tiempo suficiente.

"Viven aislados del intercambio habitual porque nuestros entornos cotidianos están pensados para personas sin problemas y eso hace que no sepamos mucho de la parálisis cerebral y el desconocimiento hace que se instalen ideas preconcebidas, prejuicios".

La parálisis cerebral es un trastorno que afecta principalmente a la psicomotricidad y puede estar o no acompañada de desórdenes cognitivos.

Dice Fernández que rodar esta película le ha servido para dar valor al hecho de comunicarse. "La comunicación te construye como persona, ayuda a construir tu identidad y tus relaciones", subraya, "esto que nosotras hacemos de forma tan sencilla para Jordi implica una enorme lucha física".

Fernández ha estudiado cine en la Escuela de Cine y Vídeo de Guipúzcoa y Educación Social en la UPV/EHU. Como cineasta ha formado parte del colectivo Las Chicas de Pasaik y compagina la dirección de películas con proyectos educativos relacionados con el cine.

Actualmente prepara otro corto, "El médico cura", en el que vuelve al santuario de Lourdes para detenerse esta vez en el trabajo de la comisión médica internacional que analiza las curaciones espontáneas, paso previo a considerar si una curación ha sido milagrosa o no.