María de Pablos, la compositora que pasó medio siglo en un psiquiátrico

Madrid, 9 mar (EFE).- La segoviana María de Pablos pasó casi medio siglo internada en un psiquiátrico sin que se sepa por qué pero antes de eso fue una de las promesas de la música clásica más relevantes de España, un "sueño truncado" que recupera ahora en un libro la doctora en Musicología Pilar Serrano Betored.

El libro, editado por la Fundación Don Juan de Borbón y el Ayuntamiento de Segovia, se presentará mañana en la Residencia de Estudiantes en un acto en el que se interpretarán algunas de sus piezas.

La autora estaba trabajando en su tesis, centrada en los alumnos españoles que tuvo el compositor francés Paul Dukas, entre ellos Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo, y en sus pesquisas "descubrió" que los españoles hablaban "muy bien" de una compañera.

"Ahí empezó todo. Luego fui a Roma a investigar sobre su trabajo para la tesis y hace un par de navidades, la familia, que ya me había facilitado documentos, me propuso asistir a un concierto de su música y allí la Fundación Don Juan de Borbón me propuso continuar los trabajos y escribir su biografía", detalla la autora en declaraciones a EFE.

De la compositora no se sabía demasiado: que había nacido en 1904 en Segovia, que con diez años trasladaron a su padre a Madrid y que desde su llegada fue alumna del Conservatorio de Madrid.

Logró los premios extraordinarios de Armonía y Piano en 1920; en 1926 ganó una plaza de auxiliar de Correos, donde trabajaba su padre, y un año después consiguió el premio extraordinario de Composición en el Conservatorio gracias al poema sinfónico "Castilla" y al motete "Ave Verum".

"No militaba en la vanguardia, sino todo lo contrario. Estaba más en la línea de su maestro Conrado del Campo y en la de Dukas, es decir, en las líneas clásicas tradicionales, con un nivel de orquestación muy importante", recalca Serrano.

Su historia, dice, es "muy triste" y excepcional: "fue la primera mujer que ganó una beca de la Real Academia de España en Roma. Tras pasar un año en Italia, al siguiente se marchó a París y allí trabajó con Dukas. Tenía todo para ser protagonista de su generación pero inesperadamente, en 1931, vuelve a España", rememora.

La compositora, que estaba siempre acompañada por su madre, viajó a España porque "supuestamente" se iba a presentar a una oposición: "lo siguiente que sabemos es que en los años 30 hizo alguna sustitución y en 1941 se matriculo en dos o tres asignaturas de la Escuela Superior de Música"

A partir de entonces su historia se pierde porque ingresa en el sanatorio psiquiátrico Esquerdo de Carabanchel, en el que permanecería como enferma crónica hasta su muerte en 1990.

"Hay una estrategia de silencio por parte de los padres. He entrevistado muchas veces a sus sobrinas nietas y me han dicho que ese tema fue blindado por la madre, que prohibió que se hablara de ello".

Nunca lo averiguaron porque cuando falleció nadie pidió su historial medico: "Una mujer, artista, en los años 40... Cualquier proceso de ansiedad o depresión sin gravedad pudo diagnosticarse como 'locura'".

Serrano barrunta que en París "pasó algo" porque el abandono de su sueño "no tiene ninguna lógica" y hasta entonces siempre había sido "una persona muy centrada".

"Hay que hacer justicia poética para que no haya nunca más 'marías de pablos'", agrega.

No solo han editado el libro sino las seis obras que compuso y que se han conservado: además del "Ave Verum" y "Castilla", "Sonata Romántica" (1929), "Dos apuntes musicales españoles" (1929-30), "Siete canciones" (1929-30), "La cabrerilla" (1934) y el borrador de un primer acto de una ópera.

A finales de julio, la Joven Orquesta Nacional de España (Jonde) interpretará "Castilla" y el proyecto es que en cada ciudad que se presente su biografía, alumnos y profesores del conservatorio correspondiente toquen alguna de sus obras.

Por Concha Barrigós.