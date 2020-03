Italia suspende los acontecimientos deportivos por el coronavirus

Roma, 9 mar (EFE).- El Gobierno italiano ha decidido suspender los acontecimientos deportivos en todo el país de forma temporal y hasta el 3 de abril por el avance del coronavirus, que ha causado ya 463 muertos y casi 8.000 contagiados.

"No hay razón para que prosigan los acontecimientos deportivos", ha dicho el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en una comparecencia en la sede de la Jefatura del Gobierno de Roma.

La medida está incluida en un decreto ya firmado por el Ejecutivo de Roma, que se publicará esta noche en el Boletín oficial del Estado y que entrarán en vigor este martes.

El Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) había pedido este lunes al Ejecutivo que aprobara por decreto la decisión aprobada por el propio Comité de suspender todos los acontecimientos deportivos en Italia hasta el 3 de abril.

No obstante, el CONI había recordado que las competiciones internacionales, tanto para clubes como para equipos nacionales, no entran dentro de su disponibilidad jurisdiccional y por tanto no pueden ser reguladas por esta decisión.

En este sentido, cabe recordar que este jueves el Getafe visita al Inter de Milán, en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, y que, una semana después, el Sevilla debe viajar a Roma, para la vuelta de la misma competición. Asimismo, este miércoles el Real Madrid juvenil visita al Juventus Turín, en los octavos de final de la Liga de Campeones Juvenil.

A lo que si afecta la decisión del CONI y ratificada por decreto es a toda las competiciones nacionales, como todas las divisiones de fútbol (Serie A, B, etc), de baloncesto o voleibol, por ejemplo.