Rigola se desnuda a través de una versión muy libre de "La Gavina" de Chéjov

Barcelona, 10 mar (EFE).- El director Àlex Rigola vuelve a La Villarroel de Barcelona este viernes para presentar una versión muy libre y personal de "La Gavina" (La Gaviota) de Antón Chéjov, en la que juega a difuminar los límites entre ficción y realidad, con tres actrices, dos actores y un dramaturgo que reflexionan sobre amor y teatro.

Rigola ha señalado este martes en rueda de prensa que ha apostado por mantener la estructura de la obra del autor ruso, con los conflictos que expone a partir de un amor no correspondido o con frases sobre su visión sobre el teatro, "pero tratado de una manera que cada uno de los actores se las pueden hacer suyas".

Mónica López, Nao Albet, Melisa Salvatierra, Pau Miró, Roser Vilajosana y Xavi Sáez aparecen ante el público vestidos de calle, conservando sus nombres de pila, y con alusiones en primera persona sobre con quién han trabajado sobre las tablas o sobre qué piensan de las generaciones que les han antecedido o que les preceden.

El director barcelonés ha confesado que en esta reescritura que ha llevado a cabo de la obra, que estará en escena hasta el 26 de abril, hay mucho de él, que se reconoce en todos los personajes.

"Para mi -ha destacado- es muy importante reírme de mí mismo. No les puedo pedir a estos actores que se desnuden si antes yo no me he desnudado ante ellos, a quien les he hablado mucho de mí, de cosas muy íntimas que no suelo explicar", en un momento en el que ya ha cumplido los cincuenta años y cuando ya no quiere "cambiar el mundo, sino entenderlo".

A lo largo de una hora y media, en un espacio prácticamente vacío, en una obra a una sola banda y no a dos como es habitual en La Villarroel, la sala más neoyorquina de Barcelona, según Rigola, el público seguirá una pieza en la que también hay humor, nostalgia, melancolía y "mucha verdad".

Pau Miró, que cuenta con varios premios Butaca y de la Crítica, y con obras traducidas y estrenadas en países de Europa y América, demostrará que sabe bailar casi como Michael Jackson, mientras Mónica López tendrá que oír de Nao Albet que ha participado en obras de autores muy conocidos, pero que poco han aportado a la historia del teatro.

Rigola quiere "jugar con la verdad y la ficción con las personas que se encuentran encima del escenario" y que haya "confrontación entre generaciones, desde la broma, picando pero sin hacer sangre, que nadie pueda considerarse mejor que el otro".

"Es romper la cuarta pared. El público en esta obra es importantísimo, porque hace de juez de las situaciones, lo utilizo como de psicoterapeuta. Un poco es esa idea de que hablando con un tercero, explicando las propias desazones, esto acabe volviendo a mí".

En la obra tiene su peso una gaviota creada por Melisa Salvatierra gracias al arte de la papiroflexia y que es la constatación de que "hay situaciones en las que no somos perfectos y hacemos el mal, que somos nuestro peor enemigo".

Mónica López ha aseverado que lo que más está disfrutando "es que no vale lo que sabes hacer" y aprender que "sin los otros no eres nadie", mientras Nao Albet ha considerado que se trata de un "ejercicio actoral que pocas veces se lleva a la práctica, pero da sus frutos".

Melisa Salvatierra no ha escondido que es difícil para los actores "porque jugamos con una línea muy fina", pero, a la vez, ha resaltado que han participado en la construcción del texto, que es "muy vivo" y "muy como hablamos nosotros".