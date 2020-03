Rubén Olmo: Los bailarines son electricidad y hay que estar muy pendiente

Madrid, 10 mar (EFE).- Rubén Olmo lleva seis meses al frente del Ballet de Nacional de España (BNE) y, en ese tiempo, su talante de "escucha" ha enamorado a la compañía, ovacionada en el Festival de Jerez en su primer estreno con ellos: "no me ha sorprendido; hemos trabajado mucho", dice en una entrevista con EFE.

El BNE clausuró el pasado domingo, con un gran éxito, el XXIV Festival de Jerez con "Invocación", el primer programa de Olmo como director artístico de la compañía y en el que estrenaba dos coreografías propias.

"Iba con la tranquilidad del trabajo bien hecho, con una compañía muy emocionada y con muchas ganas de estrenar ese programa. Que la compañía esté a gusto y tengan esa energía, ese es el gran triunfo. Estaba muy tranquilo, la verdad", revela.

Cree que la clave de su buen encaje en la compañía, en la que sucedió a Antonio Najarro y en la que han cambiado a once de sus bailarines, es que todos trabajan "desde el cariño, la comprensión y la pasión": "quiero un BNE con la aportación de todos porque somos un todo", recalca.

"Soy una persona cercana, más de escuchar que de palabras y sé que con cada artista hay que trabajar de una forma diferente. La del bailarín es la raza más fuerte de las artes escénicas, tanto por el aguante físico como el psicológico y eso es tan duro que a la vez es muy sensible. Son electricidad y hay que estar muy pendiente de cada uno de ellos", asegura.

El bailarín y coreógrafo sevillano (1980) sería capaz de distinguir a un bailarín sin que se moviera o hablara: "su expresión corporal, la forma de colocar el cuello o la espalda les delata pero también miran de frente, con mucha fuerza, y su mirada va más allá, te traspasa", describe.

En su personalidad, afirma, tiene "muy integrada la humildad": "lo mismo me voy a casa a hacer un puchero que a una gala; siempre he estado entregado al trabajo, al tesón, a la lucha. Nada en mi vida me ha venido de frente".

Ha pasado en su carrera por "dos o tres" momentos "muy duros, de crisis", pero después de arrojar la toalla la ha vuelto a recoger: "siempre he sido valorado, es verdad, pero a veces lo he pasado muy mal económicamente, pero decidí no pedir ayudas".

Dice que él es "de aire" y su marido, con el que se casó hace cuatro años después de nueve de relación, es "de tierra" y le ayuda a anclarse, una necesidad en la que cuenta con la ayuda de su particular plan de "meditación", es decir, cocinar, especialmente guisos de cuchara y, si el tiempo acompaña, pintar.

Tiene respeto "total y absoluto" por todos los bailaores y bailarines pero entre sus referentes destaca a Antonio Gades, Matilde Coral, Pilar López, Manolo Marín y Antonio Ruiz Soler "Antonio el Bailarín", al que dedicarán en 2021, en coincidencia con el centenario de su nacimiento, un homenaje.

En estos meses la compañía ha repuesto "Eterna Iberia" y "Electra", con gira y actuación en el Real, además de montar "Invocación", pero también ha seguido con su programa educativo y de difusión, por el que todos los viernes abren su sede, en el Paseo de la Chopera, a los colegios.

Ahora trabajan en la gira que, si el coronavirus lo permite, les llevará a San Petersburgo -la gala de las Estrellas- y a Moscú -con "Invocación"- y el estreno para la próxima temporada en el Teatro de la Zarzuela de "La bella Otero".

Por Concha Barrigós.