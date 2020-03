Castellet: "Estoy enseñando a los jueces: empiezan a valorar mi dificultad"

Madrid, 10 mar (EFE).- Queralt Castellet (Sabadell, 1989) ha cerrado la temporada de snowboard con una medalla de bronce en la Copa del Mundo de 'halfpipe', superada solo por las todopoderosas 'riders' chinas, de las que ella se siente técnicamente cerca.

En una entrevista con EFE al término de la temporada, Castellet se mostró "superorgullosa" de haberse convertido con sus nuevos trucos en referente de sus rivales, ademas de en un quebradero de cabeza para los jueces, que deben puntuar dificultades "que nunca habían visto".

Además del bronce en la general de la Copa, la bercelonesa fue oro en las copas de Copper Mountain y Laax y en los X Games y bronce en el Dew Tour.

P. El balance de la temporada es fantástico. ¿Se da por satisfecha?

R. Empezar la Copa del Mundo y ganar la primera prueba fue decir 'ya estoy aquí y lo tengo, estoy arriba'. Fue una alegría máxima, confirmarme a mí misma que el trabajo da resultados.

Nunca antes me habían puesto el dorsal amarillo. Empezar el circuito y que te lo den, estar liderando el tour del snowboard es una satisfacción muy grande. Y luego ganar la Copa del Mundo de Laax, un sitio tan importante para mí, donde paso más tiempo entrenando y hay más gente siguiéndome porque es la única prueba en Europa, es un sueño que siempre había tenido.

Ganar los X Games fue la guinda, porque es el sueño no solo de los snowboarders sino de todos los deportistas extremos. Ahí es donde te ganas el respeto de los demás. Aunque nos apoyamos entre nosotras y nos empujamos a hacer mejores trucos, es una guerra continua. Ya no hay que ganar a dos o tres, hay al menos diez chicas que están haciendo ronda para entrar en el podio.

P. ¿Qué marcó esta temporada la diferencia?

R. En pretemporada empezaron a salir trucos que eran muy potentes pero que no había hecho nunca en ronda. Así marqué el margen con las demás, sobre todo con el 'switch backside', que es el más técnico que hay. Se me ha valorado. Ahora mismo soy la única que estoy haciendo 'back to back nines', que es una de las combinaciones más complicadas, y añadir el 'switch backside' es algo que nunca había hecho y que yo creo que los jueces nunca habían puntuado en las chicas. Estoy muy contenta de haberlo puesto en ronda, de poner un truco tras otro seguido.

Es más fácil hacer trucos que ya están haciendo otras chicas. Si los haces por primera vez, tiene mucho más mérito. Yo era la única haciendo 'backside 9' en competición, pero el año que viene habrá otras. Estoy enseñando a los jueces, algunos no sabían ver su dificultad. Ahora lo ven y lo empiezan a valorar. Liderar la progresión de tu deporte tiene ese 'feedback'.

P. Terminar la Copa del Mundo solo detrás de las 'riders' chinas ¿tiene doble mérito?

R. La Copa del Mundo es una carrera de fondo. Haber ido a todas las pruebas es un mérito increíble y estar detrás de las chinas, que tienen todo un equipo de profesionales que viaja con ellas, es demostrarme que estoy preparada. Para mí, uno de los retos es la constancia. Sobre todo mentalmente. Estoy superorgullosa.

Técnicamente estamos todas ahí, en parecido nivel. Lo único que me separa de ellas es que esta carrera de fondo depende mucho del equipo que tengas detrás. Es el que te va a ayudar a estar descansada en la siguiente competición. Cada una de las chinas tiene un presupuesto de 500.000 dólares. Viajan con fisio, médico, cocinero, psicólogo, entrenador y ayudante de entrenador.

Yo he hecho todas las competiciones, la china no (Xuentong Cai, campeona), para poder ir a la siguiente Copa del Mundo con fuerza. Yo no entré en la final por una caída por cansancio. No debería ser así. El año que viene voy a tener que sacrificar alguna competición para estar arriba. Yo me comprometí con la Federación a hacer todas las Copas del Mundo para tener sus ayudas y decidí a hacer todo. El año que viene hay campeonatos del mundo y voy a priorizar eso.

Si yo hubiese tenido entre enero y febrero una semana de descanso, las últimas competiciones me habrían ido mucho mejor.

P. A mitad del ciclo olímpico de invierno, ¿cómo contempla sus opciones en Pekín 2022?

R. Mi disciplina avanza, cada año es un principio. Rivales nuevas, rondas nuevas, el nivel es más alto. Hay que adaptarse y creo que estoy haciendo un buen trabajo.Mi deporte está avanzando y yo con él, es una gran satisfacción ser parte de eso.

Sacar trucos nuevos y saber que el año que viene ya habrá chicas que lo habrán estado entrenando todo el verano, es una sensación muy guay. Me obliga a no quedarme ahí.

P. ¿Cómo se inventa un truco?

R. Primero es visualizarlo, soñar lo que quieres hacer. Pienso en ello todas las noches. Lo mejor es probarlo en estas fechas, en primavera, cuando la nieve es más blanda y las caídas no son tan duras. Hay sistemas, airbags, para probar con menos riesgo. Primero se practica el truco solo y luego en ronda. Hay muchos otros trucos que tengo en mente.

Luego, en competición, tienes que estar todo el tiempo pensando, a veces llevas un truco en la cabeza que no te sale y tienes que pensar en otra cosa. Si no aterrizas como pensabas tienes que improvisar y hacer una ronda nueva. La experiencia me ha ayudado mucho.

P. ¿Tiene un 'pipe' favorito?

R. El de Laax (Suiza), sin duda, aunque en general mi sitio favorito es California, para moverme de una estación a otra. Hay mucha variedad y me encanta el ambiente. La cultura del snowboard en Estados Unidos es la base.

P: ¿Sus planes para los próximos meses, una vez terminada la temporada?

R. Estaré en Suiza y en algún campamento probablemente en Canadá, y luego en verano espero ir a Nueva Zelanda.

Por mí, que no pare la actividad. Parando diez o quince días, cargo las pilas. Ver el mar, sentir calor, a veces lo necesito. Si no, no aguanto.

P. ¿Ha sentido los efectos de la crisis del coronavirus en este final de temporada?

R. Hay que adaptarse. Tenía un entreno en EE.UU.en abril que lo han cancelado. Nosotros estamos muy acostumbrados a adaptarnos a los cambios y a viajar a última hora buscando las mejores condiciones.