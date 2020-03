Casado: "Mi única crítica al Gobierno es que las medidas se han tomado tarde"

Madrid, 11 mar (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que su "única crítica" al Gobierno, desde su "lealtad" como oposición, es que las medidas contra la epidemia del coronavirus "se han tomado tarde" porque creen que deberían haberse adoptado hace quince días, como en otros países europeos.

En una entrevista en Cope, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, aparte del discurso de "unidad y tranquilidad" que dio este martes en su comparecencia desde la Moncloa, "ponga cifras" para las actuaciones a nivel económico que ha anunciado.

Ha asegurado que su partido mantendrá su "lealtad" al Gobierno ante esta crisis, pero al tiempo ha criticado la "irresponsabilidad" de haber "alentado" a la participación en la manifestación del 8M o que Sánchez no anunciara él mismo la cancelación de las Fallas porque no quiere asumir el "coste electoral".

Así, ha especificado que su partido será leal al Ejecutivo pero para que "haga algo" y ha añadido: "Vamos todos juntos pero, por favor, para tomar medidas urgentes".

Casado ha afirmado que el Gobierno "va a encontrar más lealtad en el PP que en sus socios de investidura" y Sánchez se dará cuenta ahora de a quien le importa España y no va "a estar regateando por un puñado de votos ningún apoyo", a diferencia de ERC y Bildu.

Ha reprochado al Ejecutivo que hable de lealtad y unidad mientras ha lanzado "insinuaciones" contra gobiernos populares sobre la gestión de esta crisis, como el de la Comunidad de Madrid, por la mayor incidencia de número de casos en esta autonomía.

Además, ha vuelto a reclamar al Gobierno que entregue a las autonomías los 2.500 millones de euros correspondientes al IVA recaudado para que puedan emplear este dinero al incremento de gasto sanitario por la crisis del coronavirus.

En todo caso, ha valorado que entre las medidas apuntadas ayer por Sánchez a nivel económico, se incluyan tres de las propuestas por el PP, como son las de dar liquidez a las pymes, asumir el coste de la bajas laborales y establecer incentivos fiscales para paliar los efectos de la crisis por el COVID-19.

Casado ha insistido en que "tiende la mano" al Gobierno para pactar estas y otras medidas a nivel económico, mientras que a nivel sanitario quienes tienen que guiar son los científicos.

"Yo no me voy a meter en cuestiones sanitarias. No hay nada peor que un político fingiendo tener una bata blanca o un casco de bombero", ha concluido a este respecto.