Begoña Martín, primera artista española en diseñar para Zadig & Voltaire

Madrid, 12 mar (EFE).- La modelo e ilustradora Begoña Martín se convierte en la primera artista española en colaborar, mediante sus ilustraciones, con la firma francesa Zadig & Voltaire, realizando tres dibujos que decoran un total de quince prendas para la Colección Primavera-Verano de la marca.

De trabajar sobre la pasarela y frente a las cámaras con firmas como Cortefiel, Custo Barcelona o Andrés Sardá, a ser la mente creativa y también las manos encargadas de dotar de personalidad a la última colección de Zadig & Volatire, así es la historia de la polifacética modelo, convertida en la primera artista en formar parte del universo creativo de la firma francesa.

La modelo madrileña Begoña Martín siempre había estado vinculada al mundo de la moda trabajando como modelo, y también al del arte, pintando y dibujando desde que tenía uso de razón, sin saber que, años después, estas ilustraciones serían el lazo que uniría sus dos mundos mediante una rubrica común en sus ilustraciones: las calaveras.

En diferentes tamaños, entramados y colores, los cráneos son los protagonistas de las ilustraciones de la joven artista que ahora, se convierten, además, en el nexo entre su obra y la firma francesa Zadig & Voltaire.

Por su parte, la marca de estética punk y aire irreverente siempre ha manifestado mediante sus campañas y prendas su apoyo al arte; además de su iniciativa “Art is truth”, manifiesto de la firma creado por su fundador Thierry Gillier, colabora de forma rutinaria con diferentes artistas femeninas, sirviendo como plataforma para dar a conocer sus obras en una fusión con la moda, siempre afines a la estética y filosofía de la marca.

“Hace un año, Zadig & Voltaire hizo una presentación en Madrid con su directora creativa, Cecilia Bönström; se trataba de una comida de mujeres en el panorama del arte. Hablamos y le enseñé mis dibujos, después ella volvió a París y tres meses después recibí una llamada”, ha explicado Begoña Martín a Efe en una entrevista sobre el origen de la colaboración.

Firma e ilustradora hablan un mismo lenguaje y comparten un mismo universo creativo de aire rockero, desenfadado, y sobre todo, fiel al arte; “si hace años me hubieran preguntado con qué firma me gustaría trabajar, sin duda la respuesta habría sido Zadig & Voltaire”, confiesa aún incrédula Martín, quien mediante tres composiciones diferentes adornará un total de quince prendas para la próxima colección Primavera-Verano.

Un total de “dos dibujos y un estampado” conforman las creaciones de la madrileña para la firma, en la que las calaveras son la forma más recurrente, compuestas de mandalas y entramados con pequeños detalles salpicados de colores vivos y vibrantes.

“Cuando recibí la noticia me encerré a dibujar durante una semana” dice la madrileña, convertida en la primera española en formar parte del elenco de artistas seleccionados por la firma francesa, cuya oportunidad ha llegado a la vida de la modelo pocos años después de volcarse completamente en su faceta como ilustradora.

Begoña Martín se atrincheró en su estudio, donde dibujó “su primer estampado” y realizó dos variaciones de ilustraciones que a Bönström, directora creativa de la firma, le “habían gustado previamente en la presentación en Madrid”. Martín contó con la lente del fotógrafo Toni Sorvent, que se encargó de retratarla durante el proceso creativo, además de realizar las instantáneas que, posteriormente, servirían a la firma.

“He dibujado toda mi vida con mucha ilusión, pero hasta hace unos cinco años no me he volcado en ello de forma profesional” explica sobre sus dibujos y su imaginario, inspirado por “las coloridas catrinas mexicanas y los mandalas” desde que era niña.

“De pequeña no tenía referentes de artistas, y no pensaba que dibujar pudiese ser una profesión” cuenta la madrileña, que se matriculó en Periodismo y Comunicación Audiovisual e inició además su carrera como modelo. Desde entonces las cosas han cambiado; “Ricardo Cabbolo, Cocó Dávez… no podría escoger uno en concreto”, reflexiona sobre algunas de sus inspiraciones.

Martín, quien hace poco publicó su propio libro de ilustraciones “Los huesos del corazón”, no se cierra puertas con los resultados; “desde hace tiempo quería dar salida a la necesidad de plasmar mis dibujos en un soporte diferente al papel”, apostilla sobre su primer trabajo como diseñadora vinculada a la moda, una faceta de la que ha disfrutado y en la que “le encantaría” permanecer.

Un sello personal que mediante el arte se abre camino en el mundo de la moda y que deja sobre las prendas de la firma francesa los trazos que conforman la impronta de Bego Martín.