Cristina Pedroche y Palomo Spain, modelos para la espera

Madrid, 13 mar. (EFE).- Aunque la actividad en todos los sectores parece que se ralentiza por recomendaciones sanitarias, lo cierto es que muchas campañas de moda ya estaban en marcha, preparadas y fotografiadas como es el caso de la de Cristina Pedroche o Palomo Spain, imagen por separado de zapatillas deportivas y abanicos.

La presentadora Cristina Pedroche es imagen del modelo "Thunder" (Tormenta) de Puma Women. Una creación diseñada por ella misma y que invita a salir corriendo, aunque ahora mismo no sea el momento.

La zapatilla está inspirada en los diseños de "running" de los años 80, con un estilo voluminoso y una intensa combinación de colores que recoge diferentes tendencias.

Este nuevo modelo refleja a la "perfección" el espíritu "atrevido, divertido y transgresor" de su creadora, han comentado desde la firma.

Además de estilo, las zapatillas incorporan el último avance en el desarrollo de la tecnología de amortiguación Running System (RS), un mix de materiales de alta calidad.

Pedroche no puede estar más satisfecha con la colaboración y señala que está "muy contenta" con el diseño final de este modelo. "Es cien por cien mi estilo. Me han permitido expresar toda mi creatividad, y el resultado son unas zapatillas con las que me voy a sentir muy bien. Espero que os gusten”, ha dicho.

En pleno marzo la temperatura ha empezado a subir y los abanicos, como complemento plenamente asociado a los momentos de calor, han comenzado a proliferar. Una razón por la que los nuevos diseños ya están en plena campaña.

Contra el calor, el abanico

Dos de las firmas que se han unido para ello es Kausi y Palomo Spain, que han realizado una colección que ya está a la venta a través de sus páginas web con el nombre de "Feather Rave", un complemento para un "look" de gala o de día.

Una colección crucero donde las plumas, en verdes y fucsias intensos, toman todo el protagonismo, aunque tampoco faltan el blanco y negro.

Alejandro Palomo, alma máter, de Palomo Spain, no duda en confesar que le encantan las plumas, como demuestra, en los diseños y complementos de sus colecciones. "Yo veo una pluma y me vuelvo loco", ha confesado en alguna ocasión.

La colección está realizada con varillaje de abedul lavado en color negro, unos abanicos que se realizan de forma artesanal en talleres valencianos para preservar la esencia del oficio y dotar a las piezas de un valor añadido.

Aroma de héroes

Una de las imágenes que nos hemos perdido esta semana es la del actor Pedro Pascal, el príncipe Oberyn Martell de la serie "Juego de Tronos" o el agente Peña en "Narcos", posando como imagen del perfume Loewe SOLO Mercurio, de la que ya era imagen.

El actor chileno vuelve a encarnar la personalidad "provocativa" de estas fragancias, dicen desde la firma, que por precaución y siguiendo las recomendaciones sanitarias canceló el acto de presentación del perfume.

Una fragancia está compuesta por acordes contrapuestos como la lavanda y las hojas de higuera frente a la flor de azahar y mandarina y el especiado con cardamomo, regaliz, tabaco y miel enfrentado al ámbar y el almizcle.

Pedro Pascal es el antihéroe de la película "Mujer Maravilla 1984", cuyo estreno está previsto para el mes de junio, y continúa formando parte del reparto de la serie "The Mandalorian".