Feijóo pide suspender los comicios en los primeros días de la próxima semana

Santiago de Compostela, 14 mar (EFE).- El presidente gallego y candidato a las elecciones por el PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado que la suspensión de las elecciones convocadas en un principio para el próximo 5 de abril se lleve a cabo "los primeros días de la próxima semana".

En una rueda de prensa posterior a la sesión de constitución del centro de coordinación de emergencia, Núñez Feijóo ha subrayado la necesidad de aplazar los comicios del próximo abril y, por el momento, no se ha mostrado partidario de marcar una nueva fecha.

El máximo mandatario de Galicia ha sostenido que, en su opinión, no tiene "cabida la convocatoria electoral" y así se lo ha manifestado tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a los líderes políticos del PSdeG, BNG, Galicia en Común y Ciudadanos que concurrirán a las elecciones gallegas. No se comunicó con Vox "porque no tenemos constancia de cuál es el candidato a la presidencia" gallega, ha explicado.

En todo caso, el presidente de la Xunta ha señalado que frente a la opinión pública no había sido hasta ahora tan explicito al respecto por "respeto" al Gobierno central pese a que "desde hace días en la agenda de la Xunta y de este presidente no tiene cabida la convocatoria electoral".

Núñez Feijóo también le ha trasladado esa opinión al presidente del País Vasco, Íñigo Urkullu, en cuyo territorio también están convocados comicios autonómicos para la misma fecha.