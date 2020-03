Sanidad asegura que el ibuprofeno no agrava las infecciones por coronavirus

Madrid, 15 mar (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha asegurado que no hay ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, por lo que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico los interrumpan.