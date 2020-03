El PP apoyará con sus votos una extensión de estado de alarma si es necesario

Madrid, 17 mar (EFE).- El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que el partido apoyará con sus votos en el Congreso la extensión del estado de alarma en España, si es necesario hacerlo más de los quince días iniciales que ha establecido el Gobierno desde el pasado sábado.

En una entrevista en TVE este martes, ha explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tendrá a su lado" al PP para estas y otras decisiones ante la pandemia del coronavirus, aunque sean "complejas" y "contundentes", pero también ha advertido que después exigirá responsabilidades al Gobierno por la gestión de esta crisis.

Así, ha manifestado que el Ejecutivo "no ha estado a la altura" en muchas de las circunstancias, y se ha referido expresamente a la manifestación del 8M que cree que no debería haberse celebrado y sobre la que "no hay ningún español" que no opine lo mismo.

En todo caso, ha respaldado también la medida de cerrar las fronteras, adoptada este lunes por el Ministerio del Interior, porque "la salud de los españoles es lo primero" y hay que "remar todos en la misma dirección", algo que trasladará el líder del PP, Pablo Casado, mañana a Sánchez en su comparecencia en el Congreso.

Ha insistido en que el PP estará con el Gobierno "a las duras y a las maduras", incluso si sus socios de investidura independentistas "por electoralismo" no están al lado de Sánchez. "El PP sí lo va a estar hasta el final y cuando pase todo esto también estará para exigir responsabilidad por la gestión llevada a cabo", ha añadido.

Por eso, Montesinos ha considerado que el PP no ha cambiado de postura respecto al Gobierno ante esta crisis, ya que Casado "siempre ha trasladado su apoyo cerrado a Sánchez", ha dicho, al tiempo que ha considerado que hay cosas que "no se han hecho bien".