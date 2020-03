The Pretenders anuncian el disco "Hate For Sale" para el 1 de mayo

Madrid, 17 mar (EFE).- La banda británica The Pretenders han anunciado este martes que el próximo 1 de mayo publicarán su undécimo disco de estudio, de título "Hate For Sale", anuncio que han hecho coincidir con el lanzamiento del primer sencillo extraído del mismo.

"The Buzz" es el nombre de esta canción que, según declaraciones de Chrissie Hynde recogidas por la discográfica BMG, asimila las relaciones amorosas a la "adicción a las drogas". "No hablo por mí, por supuesto, nunca soy obsesiva, nunca obsesiva, nunca obsesiva", bromea en la nota de prensa remitida a los medios.

El álbum, el primero en toda su carrera que graba la misma formación de The Pretenders que saldrá de gira "próximamente", es también el primero que ha escrito Hynde junto al guitarrista James Walbourne.

Llevará además el sello del afamado Stephen Street, productor previo de The Smiths, The Cranberries o Blur.

Serán en total diez los cortes incluidos en el nuevo álbum, empezando por el que le da título y el citado "The Buzz". Les seguirán "Lightning Man", "Turf Accountant Daddy", "You Can’t Hurt a Fool", "I Didn’t Know When To Stop", "Maybe Love Is In NYC", "Junkie Walk", "Didn’t Want To Be This Lonely" y "Crying in Public".

"Hate For Sale", que estará disponible en formato CD y como vinilo de 12 pulgadas de gran gramaje, tomará el relevo en el mercado a "Alone" (2016), que les llevó dos años de gira por todo el mundo, antes de embarcarse en 2019 otro "tour" junto a los no menos míticos Fleetwood Mac.