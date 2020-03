¿Museos cerrados? Me voy de visita virtual

Madrid, 19 mar (EFE).- Llevamos solo cinco días de aislamiento y nos quedan muchos por delante, así que hoy me voy de museos, y como no puedo salir a la calle, me apunto a las visitas virtuales y, al menos, evito colas o tener que reservar la entrada con antelación, lo que es un buen punto de partida.