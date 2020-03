Terreros: "La situación no es para ir a las casas a hacer controles"

Madrid, 19 mar (EFE).- La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) funciona de forma limitada desde la declaración del estado de alarma, durante el que laboratorio antidopaje está cerrado y "la situación es para ir a las casas a hacer controles" porque "es peligroso".

Así lo afirmó el director de la AEPSAD, José Luis Terreros, en una entrevista con EFE en la que explicó cómo es la dinámica diaria por la situación actual en ésta y en el centro de medicina del deporte, que esta semana ha atendido a cuatro o cinco deportistas que estaban en tratamiento, siempre con cita previa telefónica y evitando coincidencias.

- Pregunta (P): ¿Cómo funciona ahora mismo la agencia?

- Respuesta (R): Los responsables tenemos un horario limitado por turnos. El secretario general y yo venimos todos los días y estamos haciendo mucho teletrabajo. La agencia tiene dos vertientes, la de deporte y salud y la de la lucha antidopaje y estamos volcando todos los esfuerzos en la primera, para que nuestro centro de medicina del deporte pueda atender a los deportistas que tienen cosas graves, que no se pueden dejar por lesiones o padecimientos cardiológicos, organizando bastante bien con el director del centro, que está actuando como punto focal con las órdenes del ministerio. También hay que mantener los aparatos y los equipos, porque algunos son muy delicados y no se pueden dejar tiempo sin calibrar y sin darles funjibles.

- P: ¿Se ha podido atender a deportistas esta semana?

- R: Creo que esta semana se ha atendido a cuatro o cinco. Se ha informado a todas las federaciones. Estamos funcionando con cita telefónica, el director del centro valora qué especialistas o enfermeras tienen que acudir el día en que viene el deportista, siempre procurando que vayan los mínimos posibles y evitando que vayan a la vez. Tienen que venir al centro porque hay material y equipos que no se pueden mover.

Por el Real Decreto del estado de alarma hemos hecho notar que nuestros médicos, enfermeras, fisioterapeutas están a la orden del ministerio de Sanidad y todos los de la agencia están localizados 24 horas. Si alguien tiene que ir a adonde sea iremos, yo el primero.

- P: ¿Cómo afecta esta situación a los controles?

- R: Nuestro laboratorio está cerrado igual que el de Barcelona, Roma, París...la tercera parte de los laboratorios del mundo están cerrados, esperamos que Pekín se vaya abrir.

La ley nos impide hablar del plan de distribución de controles, pero la situación en la que estamos no es para ir a las casas de la gente, un agente antidopaje no hace un control en una hora o dos, a veces hay que estar cinco o seis horas. Que un desconocido vaya a una casa y esté un montón de horas ya en época normal es molesto, pero ahora es peligroso. No queremos tampoco contribuir a la propagación del virus y tampoco hay competiciones donde podamos ir.

- P: ¿Tienen alguna directriz de la Agencia Mundial sobre esto?

- R: Les hemos informado puntualmente. Primero empezamos delimitando mucho los controles en Madrid, en La Rioja y el País Vasco y a los pocos días en los demás sitios, hemos ido restringiendo las actividades y les hemos ido informando

- P: La agencia también ha puesto en marcha iniciativas que invitan a la actividad física desde casa estos días...

- R: Tenemos suspendidos todos los programas educativos presenciales, que teníamos un montón, uno con LaLiga de fútbol y con los clubes yendo allí, esperemos retomarlo cuanto antes, pero nos os está sirviendo para aprender cosas, potenciar más los de formación online que tenemos y en cooperación con el Colegio de Médicos y la Sociedad de Medicina del deporte hemos hecho recomendaciones tanto para deportistas como para enfermos crónicos o personas mayores acostumbrados a salir a dar paseos desde el punto de vista respiratorio y cardiovascular para que no se deterioren mucho. También vamos a hacer unos vídeos con la sociedad de medicina del deporte.

- P: ¿Cómo podrá ser la vuelta a la normalidad?

- R: Nuestra idea es anticiparnos un poco y si vemos que es posible que en un tiempo breve se pueda poner en marcha el deporte tener ya un plan de distribución de controles nuevo. Dependerá de si hay juegos de Tokio o no y ponerlo en marcha de la forma menos progresiva posible.