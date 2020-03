Kilian 'Zidane', del Movistar: "El coronavirus también afecta los eSports"

Roma, 20 mar (EFE).- La pandemia del coronavirus no ha revolucionado solamente las costumbres de trabajo de los deportistas de elite sino también la vida de los jugadores de eSports, que han visto bloqueadas sus competiciones, dificultada su preparación y que viven con incertidumbre el futuro de su temporada.

La vida del videojugador de eSports prevé un trabajo que no se limita a la práctica con la consola, sino también al análisis de sus prestaciones con los técnicos, a los entrenamientos físicos para desconectar y a los viajes nacionales e internacionales para competir, explicó este viernes en una entrevista telefónica con EFE el español "Zidane" Kilian Pita, estrella de FIFA20 para xBOx del equipo Movistar Riders.

Kilian, nacido en Gran Canaria en 1996, contó cómo vive su aislamiento, su pasión por el francés Zinedine Zidane, sus dificultades a la hora de entrenarse y de viajar a Madrid para reunirse con los técnicos del Movistar Riders y su preocupación por el futuro de la temporada.

Pregunta: ¿Cómo está y cómo está viviendo esta emergencia?

Respuesta: "Estoy bien, en mi casa de Gran Canaria, haciendo caso a las medidas que nos han dicho que tomemos. Debo decir que en mi zona la gente se lo está tomando en serio, no hay casi nadie por las calles. Aquí murió una persona joven, de 36 años".

P: ¿Cómo afectó esta emergencia a vuestra vida laboral?

R: El circuito competitivo está aplazado por el coronavirus, no hay competición. Pero nosotros, jugadores, no nos podemos dejar mucho, porque hay que estar preparados para cuando esto termine. Es cierto que al cancelar los torneos pierdes un poco el ritmo, pero hay que seguir entrenando".

P: Desconectar es un aspecto clave para los videojugadores, ¿usted cómo desconecta en estos momentos de aislamiento?

R: Para jugar con la consola evidentemente no hay problemas, la cosa es que muchas veces te saturas. Yo solía ir al gimnasio para desconectar, pero ahora no se puede. Me ejercito en casa dentro de lo que se puede. Es muy importante el tema de desconectar porque el juego es psicológico sobre todo.

P: ¿Está en contacto con otros videojugadores?

R: Hablamos para entrenar, para quedar y jugar amistosos en línea. Jugamos una serie de partidos, ya sea cuatro o seis, con cada rival. Pero el problema es el análisis posterior de los partidos, que no se puede hacer pues no se pueden guardar y colgar en las redes.

P: ¿Y vuestras reuniones con los técnicos del Movistar?

R: Veníamos quedando. Yo soy de Gran Canaria y el trabajo es casi siempre telemático, pero de vez en cuando tiro a Madrid, donde está la sede del club, y allí solíamos trabajar en persona. Ellos me pillaban los billetes y trabajábamos en persona allí. Ahora ya no podemos hacerlo.

P: La temporada preveía grandes eventos de la FIFA como la eNations League de mayo y el Mundial de julio. ¿Os han dado indicaciones sobre si piensan aplazarlos?

R: De momento no sabemos. Personalmente, mi preocupación es que hay fechas establecidas para varios torneos y está claro que no se pueden sobreponer, y tendría poco sentido disputar la eNations League después del Mundial, se quedaría como una competición obsoleta. Por el tema de clasificaciones para acceder a los torneos, tiene pinta que de momento se congelarán. Vamos a ver si se juega el Mundial porque parece que esto va para largo.

P: Entiendo por su nombre de videojugador que tiene una pasión por Zinedine Zidane.

R: Desde pequeño me gusta Zidane, siempre fue mi ídolo. El hecho de ponerme ese nombre en la consola es curioso. Cuando era un niño de diez años, jugaba con un amigo mío y cada uno solo controlaba un jugador. Y dijimos 'venga, nos ponemos nombres de futbolistas así asustamos a los rivales'. Yo elegí a Zidane y desde ahí lo he mantenido.

P: ¿Es aficionado del Real Madrid?

R: Me gusta mucho el Madrid por Zidane, pero soy aficionado de Las Palmas.

