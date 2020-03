Ford Almussafes presenta un ERTE por fuerza mayor para 7.000 empleados

Valencia, 20 mar (EFE).- La planta de Ford Almussafes ha acordado con dos sindicatos la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para casi 7.000 trabajadores, prácticamente la totalidad de la plantilla, desde el domingo 15 de marzo hasta que desaparezcan las causas de fuerza mayor que motivan esta medida.

Salvo algunos trabajos de final del lanzamiento del nuevo Kuga, seguridad, bomberos y mantenimiento de instalaciones, el ERTE afectará a todos los empleados de la factoría.

Ford complementará la prestación por desempleo hasta el 80 % del salario real, incluidos los complementos, el cien por cien de las vacaciones, pagas extras, gratificación especial y antigüedad, y se encargará de tramitar los expedientes.

A pesar de las circunstancias, la empresa ha accedido a adelantar las cantidades (aproximadas) que deba percibir cada trabajador por la administración, según ha informado UGT, sindicato mayoritario en la planta.

El presidente del Comité de Empresa y portavoz de UGT, Carlos Faubel, ha destacado que las condiciones de este expediente son las mismas que las pactadas en los cuatro ERTE que se aplicaron a lo largo de 2019.

El acuerdo ha sido firmado por UGT y CCOO, mientras que el STM y CGT han decidido no apoyarlo. Para el STM, segundo sindicato en representación, no se entiende que la empresa no complemente más allá del 80 % cuando se va a "ahorrar mensualmente el 75 % de lo que cotiza por los trabajadores a la Tesorería de la Seguridad Social", mientras que para los trabajadores puede suponer un quebranto económico perder el 20 % del salario.

La factoría tenía en marcha las negociaciones para un expediente de regulación de empleo (ERE) para 410 empleados, que han quedado suspendidas.