Van der Burgh, un campeón olímpico en lucha contra el Covid-19

Redacción deportes, 23 mar (EFE).- El sudafricano Cameron van der Burgh, campeón olímpico en los 100 m. braza en Londres 2012 y subcampeón en la misma prueba en Río de Janeiro 2016, lucha contra el Covid-19 y afirma que "es el peor virus" contra el que se ha enfrentado.

Retirado desde 2018, el exnadador de 31 años afirmó en redes sociales que lleva "lidiando con el Covid-19 desde hace 14 días. Es, con mucho, el peor virus al que me he enfrentado a pesar de ser una persona joven con buena salud, con pulmones fuertes (no fumo y hago deporte), y que tiene un estilo de vida sana".

"Aunque los síntomas más severos (fiebre alta) han disminuido, siento una fatiga enorme y una tos residual que no desaparece. Cualquier actividad física, como caminar, me deja exhausto durante horas", añadió.

Van der Burgh piensa en los participantes en los Juegos y afirma que "la pérdida de condición física ha sido brutal y solo puedo pensar en los atletas que pueden contraer Covid-19. Tener esta infección tan cerca de los Juegos es lo peor. Los atletas continuarán entrenando, ya que no hay una decisión sobre los Juegos y continuarán exponiéndose a riesgos innecesarios", advirtió.

"La salud es lo primero y Covid-19 no es broma", advierte el excampeón olímpico.