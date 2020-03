David Alegre: "Estos Juegos Olímpicos seguro que serán mis últimos"

Barcelona, 23 mar (EFE).- Cuanto más amateur es un deporte más difícil lo están teniendo sus protagonistas para mantenerse en forma durante el confinamiento por la epidemia del coronavirus y el hockey hierba es un claro ejemplo de ello.

David Alegre (Barcelona, 1984), jugador del Real Club de Polo de Barcelona, afronta los meses previos a los últimos Juegos Olímpicos de su vida, los quintos de su carrera, con la incertidumbre de si se celebrarán en las fechas previstas o se aplazaran y teniendo que entrenar estas semanas en un espacio reducido y con pocos recursos a su alcance.

Pregunta: ¿Cómo está llevando psicológicamente el confinamiento?

Respuesta: Es complicado. Yo vivo en un piso de 60 m2 y, en condiciones así, para mantenerte en forma tienes que reinventarte y ser creativo. Estoy utilizando el sofá, las sillas y las botellas para poder hacer ejercicios que me sean útiles. Pero, de momento, el tema mental lo llevo bien. Soy optimista.

P: ¿Tiene algún balcón o terraza donde le pueda dar el aire o tocar el sol?

R: Sí, tengo un balcón donde por lo menos caben dos personas y por las mañanas toca el sol.

P: ¿Cuánto tiempo dedica estos días a la preparación física?

R: El cuerpo técnico del Real Club de Polo nos ha pasado una planificación física y le dedico entre una hora y una hora y media al día. Hay entrenamientos de 'core' y de fuerza. No se trata de una intensidad de alto rendimiento, si no de mantenimiento. Y aquí también entra la alimentación. Hay que cuidarla más porque estos días no quemas tantas calorías como en una rutina de vida normal.

P: ¿Cuando puedan volver a los entrenamientos y a la competición se verán obligados a hacer una especie de pretemporada?

R: No creo que tengamos tiempo para ello porque tendremos que recuperar todos los partidos aplazados. Imagino que jugaremos muchos encuentros en pocos días y cada uno tendrá que hacer lo que pueda con su estado de forma y lo que haya podido llevar a cabo en casa durante el confinamiento.

P: Los jugadores de la liga española estáis todos bajo las mismas circunstancias de confinamiento. Pero pensando en los Juegos Olímpicos, ¿puede ser que se den diferencias en las facilidades a la hora de prepararse que habrán tenido las diferentes selecciones durante los meses previos a la competición?

R: Sí, puede suceder esto. En Bélgica, por ejemplo, he leído que están en confinamiento pero que está permitido hacer actividad física al aire libre y las autoridades hasta lo recomiendan. Y hay otros países que tienen la epidemia más controlada y seguramente tendrán más facilidades para entrenar estas semanas. Pero una vez lleguen los Juegos no considero que todo esto deba de servir de excusa. Si todo va bien, después de Semana Santa empezaremos a volver a la normalidad y ojalá los investigadores encuentren la vacuna para acabar de controlar la epidemia.

P: ¿Los jugadores de la selección mantienen la comunicación durante este confinamiento?

R: Tenemos un grupo de Whatsapp en el que vamos hablando cada día y en el cual también están la nutricionista y el preparador físico, quienes nos van pasando todas las planificaciones y recomendaciones. Hablamos mucho entre todos porque llevamos la incertidumbre encima.

P: En el grupo de Whatsapp, ¿son optimistas respecto a que los Juegos se celebren en las fechas previstas?

R: Los deportistas necesitamos ser optimistas y nos va bien pensar que esta pesadilla tiene fecha de caducidad. Sería muy extraño que los Juegos se pospusieran al 2021. Aunque siempre tiene que ir por delante la salud de las personas.

P: Ya tiene 35 años. Como acaba de comentar, es probable que cuando se reanuden las competiciones se acumulen muchos partidos en poco espacio de tiempo. ¿Le preocupa este posible sobresfuerzo justo antes de los Juegos?

R: No creo que sea un problema. Antes del parón llevábamos mucho esfuerzo acumulado y ahora poder descansar y hacer otras cosas como core y ejercicios de prevención de lesiones me servirá para llegar fresco a la reanudación de las competiciones. Además, aún no sabemos si se jugarán todos los partidos o se acortará el calendario.

P: ¿Serán sus últimos Juegos o se ve disputando también los de París 2024?

R: No, no. Serán mis últimos Juegos. Aunque es verdad que si en Río me hubieses preguntado si eran los últimos también te hubiese respondido que sí. Nunca sabes lo que puede aguantar el cuerpo y, en este caso, ha aguantado. Pero, a partir de ahora, ya entran las prioridades vitales y tengo otras cosas por hacer que hasta ahora he dejado de lado.

P: Una vez retirado, ¿Le gustaría seguir vinculado al hockey hierba?

R: Sí, pero en España tienes pocas opciones de hacerlo. Aquí no hay la cultura de seguir vinculado al hockey hierba cuando te retiras. O te vinculas al club como entrenador o en la federación. No somos un deporte tan grande como para tener diferentes ofertas de trabajo.

P: ¿Y a qué se dedicará?

R: Seguiré en el mundo del deporte, que es lo que me gusta. De hecho, ya estoy trabajando en una distribuidora de marcas deportivas.

P: Así que estos días de confinamiento debe estar compaginando la preparación física con el teletrabajo.

R: Efectivamente. El viernes ya nos dijeron en la empresa que a partir del lunes trabajaríamos desde casa para preservar nuestra salud. Lo más duro ha sido ver cómo los pequeños comercios han tenido que cerrar.

P: Imagino que en un deporte como el hockey hierba es primordial tener clara una salida laboral planificada antes del momento de la retirada.

R: Desde bien pequeños a nosotros ya nos inculcan esto y lo tenemos muy claro. El 95% de los jugadores de hockey hierba de la liga española tienen una carrera universitaria y muchos compaginan el deporte con otro trabajo, aunque se hace complicado por una cuestión de tiempo.