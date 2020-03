Woody Allen cambia de editorial y publica sus memorias sin avisar

Nueva York, 23 mar (EFE).- El director y actor de cine Woody Allen ha cambiado de editorial y ha publicado sus memorias "Apropos of Nothing" ("A propósito de nada") con Arcade Publishing después de que Hachette, con quien tenía el contrato previamente, decidiese no publicarlas el próximo 7 de abril por las presiones de sus empleados, de la familia Farrow y por las acusaciones de presunto abuso sexual a su hija Dylan que pesan sobre la figura del cineasta.