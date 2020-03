Tardelli sueña un "grito colectivo" como el del '82 para alejar la pesadilla

El centrocampista italiano Marco Tardelli celebra un gol, durante la final del Campeonato del Mundo de Fútbol España 82, disputada entre las selecciones de Italia y Alemania en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.EFE SPAIN WORLD CUP SPAIN 82 FINAL: MADRID, 11/07/1982.- The italian midfielder Marco Tardelli celebrates a goal during the final of Spain 82 World Cup, played between Italy and Germany at Santiago Bernabeu stadium in Madrid. EFE/ml