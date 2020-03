Gente que se fue... antes que David Gistau

Sevilla, 27 mar (EFE).- "Gente que se fue" fue un título premonitorio; lo publicó el periodista David Gistau justo un año antes de morir en Madrid el pasado 9 de febrero, y ahora se reedita con, a manera de epílogo, la semblanza que le dedicó su amigo, colega, contertulio e interlocutor futbolístico Manuel Jabois.

"Gente que se fue" es la guinda a la obra literaria de Gistau, algo en lo que coincide Eva Serrano, directora de la editorial Círculo de Tiza, un sello especializado en literatura de periodistas:

"Es un libro lleno de metáforas, repleto de imágenes que son como era él, que enseñan una cosa y cuentan otra; Gistau era pura contradicción, se debatía entre la pulsión y la disciplina, tenía un talento brutal para hacer de la anécdota una categoría".

"Son unas historias que no tienen nada que ver con la actualidad, que es lo menos literario que hay, aunque Gistau incluso cuando hablaba de la actualidad no hablaba sólo de la actualidad; Gistau era capaz de mezclar el agua con el aceite, algo que no está al alcance de muchos escritores".

La editora ha señalado que esas características de su literatura formaban también parte de su personalidad, porque era una persona conservadora que era capaz de ser amigo de marginales, era "alguien que no se puso una corbata en su vida pero quería que sus hijos hicieran la Primera Comunión, alguien que aspiraba a comer a diario en su casa unas albóndigas con arroz pero que donde mejor se encontraba era en un gimnasio de boxeo".

En el prólogo de "Gente que se fue", Javier Aznar define a Gistau como un "Jep Gambardella disfrazado de Hemingway" y recuerda cómo le reprochó que escribiera tanto sobre política:

"Me da pena que un tipo con su capacidad de observación sea condenado a comentar la última escaramuza entre cuatro politicuchos mediocres que están de paso y viven de la polémica. Pero la actualidad manda, supongo. Hoy más que nunca. Por eso me hace tanta ilusión la publicación de este libro. Gistau nos sorprende con textos inéditos en los que saca brillo al escritor sepultado por la dictadura de la actualidad,..."

Con esa opinión de Javier Aznar coincidió Eva Serrano, quien fue determinante para la existencia de "Gente que se fue", cuando se entrevistó con Gistau por primera vez: Él le ofreció recopilar sus artículos en la prensa semanal y ella, aún valorándolos como las piezas de primer orden periodístico que eran, le dijo: "Tú puedes hacer más, puedes escribir más cosas, es una pena porque tu talento da para mucho más".

Él se tomó su tiempo y, a la vuelta del verano, volvió con la narración larga que abre el volumen y que le da título y se lo entregó a la editora diciéndole que se había "picado" con aquella conversación inicial.

"Gistau era un hombre de una ternura y de una timidez que me dejaron helada; no vendimos más libros porque se negó a hacer más promoción, sólo hicimos una en una librería de Madrid a la que accedieron cien personas y otras doscientas se quedaron en la calle; me dijo que lo único que necesitaba era un poco de afecto", ha evocado la editora.

Entre los méritos que Serrano ve en "Gente que se fue" está la visión que Gistau tenía de la vida bohemia, que siempre rechazó por considerarla una mezcla de "droga, gentuza y desolación" y que, frente a los años ochenta, "que se llevaron toda la gloria", optara por los años noventa, "que están muy mal contados en la literatura española".

Manuel Jabois recuerda en el epílogo de esta edición que Gistau "decía que escribía porque ahora estaba mal visto cazar búfalos" y cómo se valoró su periodismo:

"... se ganó el respeto de una profesión a menudo cainita, la de periodista, y lo hizo de una manera tan insobornable que daba vértigo el filo en el que se instalaba respecto a jefes, políticos y lectores; a todos los mandó a paseo".

Ahora otro libro de Círculo de Tiza, "Elogio de la quietud", lo ha dedicado su autor, Pedro Cuartango, "A David Gistau", y le confesó a Eva Serrano que su intención era que Gistau se llevara una alegría cuando despertara... Pero se fue antes.

Alfredo Valenzuela