El coronavirus infecta a Johnson y aisla a parte de su equipo sanitario

Captura de pantalla de un video disponible en la cuenta de Twitter del primer ministro británico Boris Johnson en el que informa que ha dado positivo en la prueba del coronavirus COVID-19. Johnson está en cuarentena domiciliaria pero continúa trabajando. (Reino Unido, Londres) EFE / EPA / TWITTER / · Boris Johnson / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES