Javier Cámara: "'Vamos Juan' es una bajada a los infiernos"

Madrid, 28 mar (EFE).- "Esta segunda temporada es una bajada a los infiernos". Así de rotundo se muestra Javier Cámara en una entrevista con EFE sobre "Vamos Juan", la secuela de "Vota Juan", en la que vuelve a meterse en la piel del político más "patético", Juan Carrasco, y que llega a TNT este domingo.

"En esta secuela no nos limitamos a hacer una caricatura de un político, como podíamos hacer en la anterior en la que le veíamos en los ministerios, en ruedas de prensa o dando comunicados, esta se centra en el día a día de la persona y retrata el trabajo de todo el equipo que hay detrás del cargo", explica Cámara en una entrevista realizada desde su casa a través de Skype.

"Vamos Juan" arranca la temporada con un salto temporal de dos años, donde vemos a Carrasco retirado de la política y dando clases de Biología en un instituto de Logroño. Sin embargo, ni su ambición por el mundo de la política ni su vocación por el servicio público se han apagado. Consciente de lo que le queda por aportar a la sociedad, decide volver a Madrid y fundar un nuevo partido con la ayuda de su equipo.

Si el motor de la primera temporada era la ambición y el poder, en esta segunda lo que más mueve a Carrasco y al resto de su equipo es el rencor: "El dolor y el desprecio que le habían hecho sus compañeros de partido es lo que va a hacer que Juan decida tomar esta decisión de fundar un partido. Es maravilloso odiar a tus enemigos", señala Cámara.

La serie, creada por los guionistas Diego San José ("Ocho apellidos vascos") Víctor García León, Daniel Castro y Pablo Remón, distribuida por TNT y producida por 100 balas (The Mediapro Studio), presenta una temporada más oscura, más negra.

"Es una temporada que busca menos la carcajada del espectador, en cambio habla de los aspectos más oscuros que tiene la política y que no nos enseñan. Cuando vamos a elegir un partido en las elecciones nadie nos cuenta cómo se ha fundado o con qué financiamiento han pagado la campaña electoral", explica San José.

Para hablar de eso, añade, "teníamos que usar un tono donde el dolor y el sufrimiento pudiera contarse sin hacer un chiste cada x minutos. Pienso que la serie es un poco más pesimista que la anterior, pero porque ese lado de la democracia se representa así".

El cambio de nombre, no es casualidad tampoco: "Queríamos hacer dos series independientes, por eso decidimos llamar a esta parte secuela. Como guionistas buscamos este método para que aquellas personas que no habían visto 'Vota Juan' no tuvieran que hacer los deberes y pudieran disfrutar de una y otra independientemente", señala San José.

A pesar de todo, "Vamos Juan" tiene su lado humorístico y picaresco, hasta el punto de ver a Juan Carrasco arrastrándose por el barro para conseguir lo que realmente desea. "Es muy gracioso y a la vez muy patético ver las cosas que hace Juan para obtener lo que quiere, como hacerse pasar por religioso o cazador", cuenta Cámara entre sonrisas.

En esa hecatombe caótica de formación de un partido, Juan volverá a contar con el apoyo de Macarena (María Pujalte), Víctor (Adam Jezierki), su hija Eva (Esty Quesada) y su mujer Paula (Yäel Belincha). "Es increíble como todos le siguen en esta locura, que por un lado saben que no va a funcionar, pero siempre está la duda del '¿y si pasa y me lo pierdo?' por eso van con él hasta el final", explica el actor.

El personaje que interpreta Cámara contará también con la ayuda de tres nuevas incorporaciones: Anna Castillo, Jesús Vidal y Oti Manzano. Estos tres personajes serán clave para la fundación de su partido.

Sin embargo, al igual que en la primera temporada, no vemos una definición ideológica ni posicionamiento político ninguno. "Es mucho más divertido que cada uno se imagine" de qué ideología es el personaje. "Además de que así los chistes son más fáciles de hacer", apunta el actor.

"La realidad se mueve mucho más deprisa que la ficción, no podemos estar haciendo un chiste sobre lo que ha pasado hoy si la serie se va a estrenar tres meses más tarde. Las cosas caducan en un tiempo, y los chistes más aún más rápido, si la ves 5 años después no va a hacer gracia", explica por su parte el guionista.

"Vamos Juan" llega a las pequeñas pantallas este domingo en una maratón propuesta por TNT para hacer más llevadera este confinamiento que está viviendo el país a causa del coronavirus. "Espero que al menos le saquemos una sonrisa", concluye el actor.

Silvia García Herráez