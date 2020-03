Carlos Pacheco: "Cuando esto acabe habrá un repunte de supervillanos víricos"

Madrid, 30 mar (EFE).- Al dibujante Carlos Pacheco el confinamiento no le ha hecho bajar su producción, pero sí que sufre las consecuencias del coronavirus porque la velocidad de Internet ha caído y esto ralentiza los envíos de sus trabajos a Marvel, esa casa de la que saldrán muchos "supervillanos víricos" cuando todo acabe.

Y no le cabe "ninguna duda" a este gaditano curtido en la Tierra 616 -el universo donde acontecen todas las historias de la factoría Marvel- por una sencilla razón: "los superhéroes van a remolque de la actualidad".

Así que lectores y lectoras de Thor, Conan, Batman, Spiderman o Capitana Marvel, sepan que "apenas esto cambie habrá un repunte de supervillanos víricos, y veremos a "Spiderman salvando a ancianas y llevándolas al hospital y a Richard Rider haciendo mascarillas 3D", vaticina Pacheco, a quien Marvel encargó en 2014 de pasar "por los rayos UVA" a Steve Rogers, "Capitán América".

Pero durante estos días de confinamiento, el dibujante más que pensar en la evolución del contenido de los cómics que dibuja, está analizando la bajada de rapidez de Internet, algo que a la mayoría de los ciudadanos nos afecta a la hora de enviar un mail o de mirar las redes sociales, pero que a él le está suponiendo algún que otro quebradero de cabeza que hace que sobre su mesa de trabajo ronde un cierto "miedo".

Así lo siente, según ha contado a Efe, cuando tiene que enviar a su editor y compañeros de Nueva York y California archivos de gran volumen, como las portadas de "Conan" (Marvel) o las páginas y bocetos de "Arrowsmith" (Image), y "nota" que la red se ha colapsado y hay archivos que tardan "horas" en enviarse.

"A veces el miedo es que tarden dos días, en ese plan estamos y ese descenso de la calidad....yo lo estoy notando mucho. Yo sigo trabajando físico y digital, pero quien trabaje solo en digital... a mi me preocupa que Internet se colapse", ha dicho este gaditano que ha dibujado para Marvel a los "X-Men", "Los Vengadores", "Linterna Verde" o Capitán América.

Ante este "hipotético colapso de la red" Pacheco recuerda cuando empezó a trabajar para la industria americana e Internet "no se usaba masivamente": "pero se fueron perfeccionando las comunicaciones y eso amplió la participación de autores extranjeros en Norteamérica. Un colapso de la red cambiaría la industria".

Pero en este "escenario apocalíptico" también teme por las librerías especializadas, porque si las editoriales siguen produciendo cuando se reanude la actividad, al no haber podido "ganar dinero" todo este tiempo de parón, no van a "poder comprar" todas las novedades que se hayan producido.

"Si hay una disminución de esos puntos de venta afectaría mucho a los beneficios de la industria y habría que plantearse la venta de cómic en el mercado digital. El mundo se cimenta sobre Internet", apunta.

Consciente de ello, sin embargo el gaditano (San Roque, 1961) vive estos días en Madrid sin haber experimentado muchos cambios en su día a día por "muchas razones", pero fundamentalmente porque el ser dibujante "implica que mantienes un vinculo con la soledad".

Pero sí confiesa que, como el tiempo de vida social ahora no existe, su horario laboral ahora tiene más horas, pese a que le parece "indecoroso" llamar trabajo a su profesión, ésa que crea personajes que no solo salvan al mundo del mal, sino que ahora también son una herramienta precisa contra el aburrimiento.

Personajes que sigue dibujando estos días gracias, en gran medida, a un "centro comercial importante" de España que le pudo suministrar rotuladores calibrados, minas o gomas, todo "ese material físico que es fungible y se acaba".

"Tenía un stock de material acumulado de trabajo planeado para un parón de unos días, un par de semanas; pero se expande este tiempo en enclaustramiento y me di cuenta de que lo que yo tenía no me iba a ser suficiente", concluye este artista que tanto tiene aún que entretenernos con sus creaciones.

Pilar Martín