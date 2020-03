Casado advierte al Gobierno de que no apoyará los dos últimos decretos si no se modifican

Madrid, 30 mar (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido al Gobierno de que su partido no apoyará los dos últimos reales decretos ley aprobados sobre el mantenimiento del empleo y el cese de actividades no esenciales si no se modifican y ha reprochado al Ejecutivo sus "mentiras" a este respecto.