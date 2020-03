El Gobierno no entiende que el PP no apoye el decreto cuando pedía parar la industria

Madrid, 31 mar (EFE).- El Gobierno cree que no se entendería que el Partido Popular no apoyara el decreto que establece restricciones laborales y un permiso retribuido para trabajadores no esenciales cuando este partido pedía un endurecimiento de las medidas contra el coronavirus e incluso proponía una "parálisis industrial"