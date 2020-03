Sanidad remarca que se mantiene la fase de estabilización pese a repuntar casos

Madrid, 31 mar (EFE).- El número de muertos (849) y el de contagiados (9.222) por coronavirus de este martes son los más altos desde que comenzó la crisis, pese a lo cual expertos y autoridades sanitarias, que atribuyen el repunte de infecciones a retrasos en las notificaciones por el fin de semana, insisten en que se mantiene la tendencia que permite vislumbrar, aún en la lejanía, la salida del túnel de la pandemia.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que España se encuentra ya en fase de estabilización en la lucha contra el virus, tras registrar un punto de inflexión el 25 de marzo con un crecimiento medio en nuevas infecciones del 12%, y ha dicho que el objetivo de esta semana, que será complicada y dura, es el de la ralentización de los contagios.

Los fallecidos, que siguen aumentando en términos absolutos pese a que por quinto día consecutivo descienden en Madrid, son ya 8.189 y los contagiados 94.417, en ambos casos por encima de los contabilizados en Italia en fechas similares de la evolución de la epidemia.

Como ya ha ocurrido en semanas anteriores, los datos comunicados el domingo y el lunes, referidos a casos del día precedente, registran un sensible descenso para subir de nuevo el martes.

EVOLUCIÓN

De este modo, la tasa de contagios, tras caer significativamente ayer, ha aumentado hoy del 8 al 10,8 %, con incrementos importantes en Madrid y Cataluña, lo que se relaciona en parte con esos casos vinculados al fin de semana y reportados después.

La doctora María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias y Sanitarias, ha subrayado esa circunstancia en la comparecencia diaria del comité técnico, antes de afirmar que se mantiene la tendencia a la baja confirmada en los últimos cinco días.

En los mismos argumentos ha incidido, a través de una conexión telemática, el director Fernando Simón, en cuarentena tras dar positivo a la COVID-19, al señalar que de la curva de nuevos casos se desprende "claramente que en diferentes comunidades se han producido cambios importantes" en la evolución de la pandemia.

Simón ha afirmado que "ahora mismo no tiene sentido plantear más medidas ni dar un salto cualitativo" sin antes haber valorado el impacto de las tomadas hasta el momento: "Esto no es una carrera hacia arriba, no es a ver a quién se le ocurre una medida nueva, sino tratar de aplicar las más coherentes”.

Por su parte, Sierra ha señalado que al final de esta semana se puede tener una idea clara de cómo está evolucionando la situación, tras apuntar que en estos momentos se están haciendo cerca de unos 20.000 test diarios.

CONTAGIOS Y MODELOS

Los test hasta ahora se hacen sólo a los enfermos con cuadros más graves y al personal sanitario, por lo que los afectados por el virus con síntomas leves y los asintomáticos no se registran en los partes diarios del Ministerio de Sanidad.

Muchos expertos estiman que el número de infectados podría ser al menos diez veces superior al que recogen las actuales estadísticas e incluso mayor, según otros informes como el que acaba de publicar el Imperial College de Londres, que cuantifica en un promedio de siete millones los contagiados en España, al que sitúa como el país europeo más afectado, y cifra en 16.000 las vidas que habrían salvado las medidas de prevención.

Fernando Simón ha dicho que estos estudios reflejan que España ha logrado reducir "muy considerablemente lo que se hubiera observado si no se hubiera hecho nada", aunque ha advertido de que los modelos son simplificaciones de la realidad, porque no pueden incluir todas las complejidades de lo que realmente pasa.

Algunos de esos modelos están tratando de recrear el día después de la pandemia, cómo se irá incorporando la población a las rutinas de la vida diaria, que ahora se ven tan lejanas, y muchos especialistas insisten en la necesidad de practicar pruebas serológicas masivas para saber quien ha quedado inmunizado y planificar así las siguientes etapas.

23.000 NUEVAS CAMAS

El cuadro completo de la pandemia de este martes en España refleja la hospitalización de cerca de 50.000 personas, de las que 5.607 están ingresadas en la UCI, 376 más que en la jornada precedente con Cataluña (1.652) por delante de Madrid (1.514), y 19.259 ya recuperadas, tras haber sido dadas de alta en las últimas 24 horas 2.479

María José Sierra ha reiterado que sigue sobre la mesa la posibilidad de trasladar a pacientes graves de unas comunidades a otras si estas lo solicitan, pero que de momento sólo se ha enviado material sanitario.

Las comunidades autónomas se esfuerzan por evitar el temido colapso del sistema con planes que pueden aumentar el número de camas de la red pública española más de un 21,5 por ciento, con alrededor de 23.000 unidades nuevas destinadas a hospitales de campaña, recintos deportivos, bibliotecas o almacenes.

Según los datos recogidos por las delegaciones de la Agencia EFE en España, entre los proyectos ya en funcionamiento y los que se pondrán en marcha en los próximos días, el número de camas hospitalarias de emergencia podría superar esa cifra, una quinta parte de las casi 107.000 que hay en los centros públicos.

MEDIDAS ECONÓMICAS

En el decimoséptimo día del estado de alarma, el Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas económica para mitigar el impacto de la crisis sanitaria, entre ellas el aplazamiento de cotizaciones y deudas a la Seguridad Social para empresas y autónomos, el pago de una prestación de desempleo para los trabajadores sin derecho a paro y la prohibición de desahucios y cortes de suministros de agua, luz y gas.

También ha aprobado el Ejecutivo que los afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) podrán rescatar sin costes sus planes de pensiones, así como la moratoria en el pago de créditos al consumo y de hipotecas de locales y oficinas.

En el terreno político, el PNV, muy crítico en los últimos días con el Gobierno, ha hecho perder una votación al PSOE en la Mesa del Senado al apoyar una propuesta del PP para que la Cámara Alta convoque la Comisión General de Comunidades Autónomas.

En clave político-judicial, el Tribunal Supremo ha advertido a las autoridades de las prisiones catalanas donde se encuentran los líderes del "procés" de que si les excarcelan para cumplir el confinamiento en sus domicilios podrían incurrir en un delito de prevaricación, después de que haya trascendido de que la Generlitat estudia resquicios legales para poderlo llevar a cabo. EFE

