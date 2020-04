Resistir a "Resistiré": el himno del encierro inunda las redes con versiones

Madrid, 1 abr (EFE).- "Resistiré" del Dúo Dinámico se consolida día tras día de encierro como himno oficioso del confinamiento por la pandemia de coronavirus y, mientras aumentan exponencialmente sus reproducciones, crece también el número de versiones que inundan las redes, la última a cargo de un buen puñado de figuras.

David Bisbal, Melendi, Manuel Carrasco, Rozalén, Vanesa Martín o Álvaro Soler son algunos de los más de cincuenta talentos comprometidos entre intérpretes y músicos con esta iniciativa de Cadena 100 a beneficio de Cáritas y producida por Pablo Cebrián.

A la causa se han unido también India Martínez, Andrés Suárez, José Mercé, Álex Ubago, Andrés (Dvicio), Blas Cantó, Mikel Erentxun, Pastora Soler, Carlos Baute, Conchita, David Otero, David Summers, Despistaos, Diana Navarro, Ele, Georgina, Iván (Efecto Pasillo), Josemi Carmona, Nil Moliner, Pedro Guerra, Pitingo, Rosana, Rulo, Sofía Ellar y Susana (Efecto Mariposa).

Su lanzamiento coincide con la noticia de que la grabación original a cargo del Dúo Dinámico ha aumentado sus escuchas en Spotify en más de un 435% desde el 15 de marzo, cuando empezaron a viralizarse vídeos que la utilizaban por ejemplo durante el aplauso sanitario como canción de ánimo colectivo.

"Su letra es, palabra tras palabra, lo que se siente en la lucha por la vida", corroboró a Efe su coautor Manolo de la Calva, que tuvo la idea de su creación después de escuchar una entrevista al escritor Camilo José Cela en la que el Nobel pronunció la frase "el que resiste... gana".

Desde entonces son múltiples, cada vez más, las versiones que salen a la luz pública en estos días de encierro y hastío. De hecho, la de Cadena 100 es la tercera reinterpretación que un medio de comunicación pone en circulación con músicos famosos, algunos de los cuales hacen pleno.

Es el caso de Rozalén, presente también en el vídeo que lanzó el programa "Late Motiv", presentado por Andreu Buenafuente en #0. Como novedad, la letra se modificó para adaptarla aún más a estos tiempos e introducir un toque de humor.

"Resistiré este confinamiento / y no saldré para no contagiar y no joder / y aunque la puerta me mire y me tiente / soportaré este confinamiento con mi rollo de papel", cantan artistas como Edurne, Vega, Coque Malla, Muchachito e Ismael Serrano.

El cantautor ayudó asimismo esta semana a dar vida a la enésima versión que el programa "El Intermedio" de La Sexta hacía de Resistiré, esta vez junto a otros primeros espadas como Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel o el propio Gran Wyoming.

Junto a ellos, José Mercé, Carlos Tarque (M-Clan), Sole Giménez, Niña Pastori, Eva Amaral y Jesús Cifuentes (Celtas Cortos), todos en una versión "a capella" en la que, cómo no, volvía a estar Rozalén.

Al influjo del tema coescrito por Carlos Toro no ha escapado ni la veterana banda madrileña de punk como Boikot, que aportó un toque "swing" y "ska" a su interpretación, ni mucho menos la sociedad anónima que contribuyó a ponerla de nuevo en circulación y que ha viralizado curiosas versiones de este "Resistiré" entre hipermercados, clínicas y residencias de mayores.

Mientras tanto, el Dúo Dinámico ha cedido a la Comunidad de Madrid los derechos para anuncios publicitarios de la canción, un gesto solidario que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha celebrado en Twitter, donde por cierto empieza a coger fuerza otra canción como himno del confinamiento, "Quién me ha robado el mes de abril", de Joaquín Sabina.

Javier Herrero